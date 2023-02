Tiktoker es despedida de Amazon después de mostrar su trabajo en un video; alguien la delató

Una joven se volvió viral en TikTok luego de publicar una serie de videos donde mostraba cómo era trabajar en Amazon en Estados Unidos. Sin embargo, la fama le duró poco.

En sus primeros videos, el usuario @chelssiverduzco se mostraba emocionada cómo se preparaban los pedidos, sus horarios de trabajo y las instalaciones de la compañía de Jeff Bezos.

Sin embargo, una denuncia por haber violado una de las políticas de la empresa que prohíbe la grabación de las instalaciones llevó a su despido unos días después de haber iniciado su trabajo en la compañía.

En otro de sus videos, la joven afirmó que fue despedida de la empresa después de visitar la oficina de Recursos Humanos, quienes le informaron que había violado una política de la compañía que regula el uso del celular.

Ella argumentó que durante las capacitaciones le habían indicado que podían usar el celular en sus tiempos libres o si la maquinaria se detenía, y que nunca le habían advertido que estaba prohibido grabar.

"En mi defensa a mí nunca me dijeron que yo no podía grabar, nunca se nos dijo y eso fue lo que yo dije por qué yo desde el primer día estuve grabando todo, de hecho hay muchos videos míos hasta cuando fui a entregar papeles y mis entrenadores veían que estaba grabando y nunca me dijeron nada", recordó Chelssi.

Chelssi explicó que inicialmente negó haber realizado grabaciones durante su jornada laboral. Sin embargo, en la oficina de Recursos Humanos le mostraron un correo electrónico que incluía capturas de pantalla del vídeo en vivo que había transmitido.

"Fue un gmail, el muchacho se equivocó y me volteó la laptop para enseñarme las fotos, pero se le olvidó tapar el nombre, después captó y lo tapó, pero yo alcancé a ver. Era un mensaje chismeándoles y tomando capturas de mí en vivo... Es muy difícil conseguir el correo de mi empresa, es difícil dar en qué departamento y edificio estaba y conseguir el correo de Recursos Humanos, esa persona se tomó el tiempo de investigar", afirmó.

A pesar de haber llorado durante dos días por su despido, Chelssi afirmó que ya consiguió un trabajo mejor en una oficina, donde tiene un mejor horario y sueldo.