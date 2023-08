Por travieso: mono muerte a J Balvin en la mano mientras lo acariciaba

J Balvin vivió un divertido, pero sorpresivo momento cuando disfrutaba de la naturaleza y en su intento por convivir con ella mientras jugaba con un grupo de monos uno de ellos lo mordió.

El momento fue compartido por el cantante que al parecer disfruta de unas vacaciones y cuando se encontró con los animales quiso jugar con ellos. A uno le tocó una de sus manos, pero al otro le quiso tocar la cara.

Este tipo de mono tiene una especie de barba, por lo que el reguetonero comenzó a acariciarla mientras reía, pero el animalito parece que no se lo tomó muy bien y después de mostrar un poco los dientes terminó por morder la mano del artista.

J Balvin soltó un grito seguido de más risas, pues el mono solamente lo asustó sin causarle ningún daño, sin embargo prefirió alejarse de ellos para evitar otro desencuentro.

“Qué me pongo pa’ la mordida, que no me pase la del hombre araña”, escribió el intérprete de Con Altura, hacendo refrencia a la película Spider-Man, pero algunos de sus fans mostraron su preocupación.

“Vacunarse contra el tétano, amigo, en cualquier centro de salud le recomendarán eso”, “El hombre mono” y“Cuidado con los micos” fueron algunos de los comentarios en el video que hasta ahora tiene más de 190 mil likes.