[Video] Los corren de un restaurante por vestir chamarras con "Mexico is the shit"

La polémica por la popular chamarra con el mensaje "Mexico is the shit" ha revivido pues ahora una pareja de Baja California fue víctima de la mala traducción que le han hecho a las palabras en esta prenda.

Según cuenta el usuario de Facebook, EliUu Linho, el incidente ocurrió en la Cerveceria Transpeninsular cuando asistía con su novia. El sitio les pidió que se retiraran por las prendas que ambos vestían y mientras salían, una mesa aplaudía el acto del restaurante. Todo quedó grabado.

Sin embargo, parece que el local y los comensales hicieron caso a la traducción literal y no entendieron el mensaje. "Mexico is the shit" es la expresión en inglés equivalente a "México es un chingón".

"La sociedad que nos gobierna hoy en día, es la que nos destruye por su ignorancia. Te agradecemos por tu no “hospitality” Cervecería Transpeninsula", escribió Eliu.

De inmediato otra tienda le envió un mensaje a la pareja. "Te queremos invitar EliUu Linho, a curarte la cruda social con nuestros mariscos", se lee en Facebook.

La prenda tiene un costo de 2 mil pesos y su venta se realiza en una plataforma digital.