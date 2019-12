[Video] "Nalgona", así acosan conductores ebrios a mujeres ciclistas y los exhiben en redes

Una vez más las redes sociales expusieron a dos sujetos que acosaron a unas ciclistas, quienes transitaban por las calles de la Ciudad de México.

Fue la youtuber Maya en Bici, la que publicó el video, el cual ahora se ha hecho viral gracias a los seguidores de la influencer.

Una amiga de Maya es la primera que se acerca al conductor y muy molesta le reclama por haberle gritado "nalgona" y lo cuestiona por el hecho de haberla llamado así.

El hombre que viene al volante se disculpa con la joven y en respuesta se justifica diciendo que es porque "iba cantando".

Maya por su lado, logra grabar al interior del auto y descubre, que tanto el conductor como su acompañante, venían tomando.

"¡Vienen hasta tomando, vienen hasta chupando, chequen!".

Al momento de exponer que venían consumiendo bebidas alcohólicas, el conductor intenta ocultarlas sin éxito pues ya habían sido evidenciadas durante la grabación.

"No seas naco", le dice la amiga de la youtuber, mientras que Maya le pregunta: "¿¡Ah pero tienes madre, no!? Aprende a respetar".

Finalmente, el chofer del carro vuelve a disculparse, y Maya y su acompañante deciden retirarse.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad dijo que canalizarían la denuncia a la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de CDMX.

Buenas tardes! Canalizamos con @UCS_GCDMX @C5_CDMX para su atención. #SEMOVIAtiende — VigiMoviCDMX (@VigimoviCDMX) December 2, 2019

Multas al por mayor

Luego de que el video se viralizara, uno de los internautas reveló que la placa del conductor tiene 17 infracciones no pagadas del Estado de México, sin embargo, aun no se sabe la identidad de los sujetos.

17 infracciones NO pagadas. pic.twitter.com/oilKqK6H4a — Reyn (@ODLANYERS) December 2, 2019

Unos a favor, otros en contra

Seguidores de Maya aplaudieron el hecho de exhibir a los hombres y de haberlos confrontado de manera directa y tajante pues señalaron que así se hicieron respetar y dejaron en claro su postura.

Foto: Captura de Pantalla

Sin embargo, hubo otros internautas que no estuvieron de acuerdo en cómo Maya y su amiga abordaron a los conductores, afirmando que no era necesario el uso de groserías para defenderse y arreglar el problema, justificando que "el fuego no se apaga con fuego".

Foto: Captura de Pantalla

Antes estas reacciones, Maya respondió de manera sarcástica asegurando que "ya estaba practicando para cuando otros borrachos acosadores la abordaran en la calle".