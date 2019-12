[Video] "Regaño" de la reina Isabel II a su hija se vuelve viral

Hace unos días, durante la bienvenida a los líderes de la OTAN, al Palacio de Buckingham, saltó a los ojos del mundo, una falla en el protocolo real.

Por lo que parece ser una reprimenda de la reina Isabel II a su hija, la princesa Ana, por no acercarse a saludar a Donald Trump ni a su esposa Melania.

En el video se observa, como la reina quien esta junto al príncipe Carlos y Camilla duquesa de Cornwall, voltea a ver a la princesa Ana quien se encontraba a unos metros, con una mirada de enojo y ésta le responde con lo que parece ser un "qué" haciendo también un ademán con las manos.

Aunque comúnmente vemos a la reina Isabel II cuidar las formas y el protocolo al pie de la letra, en esta ocasión parece que se olvidó de las cámaras y ahora el video que capta el momento, es viral.

The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) December 4, 2019

En un inicio se especuló, que a la princesa no le agradaba el mandatario estadounidense y que por ello no se acercó, sin embargo, su presencia junto a su madre, la reina, no era requerida por protocolo real.

Días después se dio a conocer que en realidad no era un regaño, sino que la reina estaba buscando quién era el próximo mandatario al que debía saludar.

Donald Trump fue el último en el besamanos, por lo que, la princesa lo que realmente quiso decir con su ademán fue, que ella era la última persona, y que ya no había líderes políticos en la fila.