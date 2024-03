Álvarez Máynez ofrece abordar desafíos de seguridad y transporte

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez propuso este miércoles por la tarde un cambio de estrategia de seguridad nacional ante afiliados de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR).

Además, presentó una serie de propuestas destinadas a abordar los desafíos de seguridad y transporte que enfrenta el país.

“Este país en los últimos tres años con esa estrategia fallida de seguridad no ha puesto el acento en la inteligencia, no ha puesto el acento en la capacidad de respuesta que debemos de tener con la policía civil, con las policías locales y, lo que nosotros estamos planteando, es un cambio de modelo que precisamente construya policías efectivas. Hace una semana, a un grupo de amigos los asaltaron en la carretera, como a muchos de los choferes que trabajan en el gremio que ustedes encabezan, los asaltaron personas que llevaban uniformes de la Policía Federal”, dijo el candidato.

Por lo anterior, Álvarez Máyez insistió en un cambio de modelo en seguridad que priorice la inteligencia y la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales civiles y destacó la necesidad de una policía efectiva y confiable.

“Hace tres sexenios, México no figuraba entre los 100 países más peligrosos del mundo y con más altos índices, por ejemplo de homicidios, de asesinatos. Hoy, ya está dentro de los 10 países más peligrosos del mundo y eso se debe a una estrategia fallida en materia de seguridad que han mantenido con distintos colores los partidos y que no ha puesto el acento en la inteligencia no ha puesto el acento en la capacidad de respuesta”, reprochó Alvarez Máynez

En su exposición de este miércoles ante agremiados de CANACAR, en Expo Santa Fe, hizo hincapié en la urgencia de abordar el problema de la seguridad en México, describiéndolo como un tema que no solo afecta económicamente, “sino, duele” al sector del transporte.

“Hemos tenido una visión muy corrupta en los gobiernos anteriores y de muy poco compromiso con el desarrollo industrial. Tenemos que hacer mejores cosas en materia de agua y sobre todo tenemos que resolver el problema de la seguridad que lleva tres sexenios en una lógica de precipicio en una lógica de abandono y de constante deterioro”, dijo el candidato emecista.

Maýnez señaló que México está dentro de los 10 países más peligrosos del mundo y eso se debe a una estrategia fallida en materia de seguridad. / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Además, se refirió a la oportunidad de desarrollo que representa la relocalización de inversiones de Asia hacia México y Estados Unidos, pero señaló los obstáculos que enfrenta el país, incluida una estrategia fallida en materia de seguridad.

En cuanto al transporte de carga, el candidato abordó la importancia de la renovación de la flota y la necesidad de incentivos para facilitar este proceso. Propuso medidas para promover la movilidad eléctrica y mejorar la infraestructura vial, incluidas fronteras inteligentes para agilizar el transporte de mercancías.

Además, se comprometió a revisar y redirigir el gasto público hacia la inversión en infraestructura, priorizando el mantenimiento de la red carretera nacional. Propuso un aumento gradual del gasto en infraestructura para alcanzar el 4.5% del PIB al final de su mandato, financiado en parte por la reorientación de recursos de Pemex y otros sectores.

Finalmente, planteó el problema del déficit de operadores en la industria del transporte y la necesidad de políticas que promuevan el empleo formal y la capacitación laboral.

El abanderado emecista finalmente aseguró que la visión de MC para abordar los desafíos de seguridad y transporte en México es enfocarse en políticas integrales que promuevan el desarrollo económico y social del país.