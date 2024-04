Claudia Sheinbaum promete rescate de Xochimilco y nuevos trenes para Taxqueña

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la república por la alianza Sigamos Haciendo Historia, prometió a los habitantes de Xochimilco regularizar 48 asentamientos, así como rescatar la zona de las chinampas y llevar a cabo la construcción de un hospital, entre otras necesidades.

En su visita a esta alcaldía y acompañada de candidatos por Morena a puestos de la demarcación, Sheinbaum manifestó que apoyará al rescate de los canales y de las chinampas de Xochimilco, que es patrimonio natural y cultural de la humanidad.

Vamos a rescatar Xochimilco para recuperar esto tan valioso, que es esta forma prehispánica de cultivo la más eficiente y sustentable que se ha inventado en cualquier lugar del mundo. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial.

La candidata de Morena aseguró que rescató el parque ecológico de Xochimilco para "el bien de toda la población", junto con otras acciones, por lo que incitó que "es importante que de aquí salga un compromiso de todos para que ganemos".

Claudia Sheinbaum recordó que van a llegar otras siete unidades para el tren ligero y se van a comprar más trenes para darle toda la movilidad que se requiere para quienes utilizan el metro hacia el Metro Taxqueña.

La exjefa de gobierno reconoció que dejó pendiente la regulación de 48 asentamientos y adelantó que trabajará junto con el gobierno de la Ciudad para que haya más vivienda en la Ciudad de México y para el mejoramiento de la misma.

“Ahora venimos a comprometernos con ustedes a decirles que no les vamos a fallar que vamos a ganar este 2 de junio, y no le vamos a fallar a Xochimilco, no le vamos a fallar a la ciudad de México y entre todos tenemos una labor histórica que cumplir este 2 de junio”.

La candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, llamó a no regresar al pasado de corrupción y dijo que en la Ciudad de México, quien representa ese proyecto es el grupo más corrupto que ha gobernado la alcaldía Benito Juárez, “es un grupo que llenó de edificios a cambio de un departamento”.

“Ya lo vivimos con Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno de la ciudad, hacer edificios por todos lados acuérdense del proyecto de ciudad de la Salud, de la tecnología que era llenar edificios toda la ciudad. imagínense llenar Xochimilco plazas comerciales, imagínese lo que ocurriría con los canales con el medio ambiente”, aseguró.