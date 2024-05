Crearán fondo para indemnizar a familiares de víctimas y heridos en mitin de MC

El gobierno de Nuevo León creará un fondo para apoyar con los gastos de las 121 personas que resultaron lesionadas tras la caída del templete en un mitin de Movimiento Ciudadano la noche de este miércoles en Monterrey.

"No van a gastar un solo peso, no importa si eran derechohabientes del IMSS o no, se van absorber todos los costos, cirugías, vamos a correr con el tema de gastos, rehabilitación, vamos ayudarlos con sillas de ruedas, bastones, medicamentos, temas psicológicos y vamos también desde tesorería a hacer un fondo para las víctimas de la tragedia para indemnizar a las familias de los deudos en donde se incluye también una indemnización para los lesionados y que puedan cubrir los gastos mínimos hasta que se incorporen a su vida laboral”, agregó.

Del mismo modo, la administración a cargo de Samuel García costeará los gastos funerarios de las nueve personas que perdieron la vida en el incidente causado por los vientos atípicos.

"Durante la madrugada hemos contactado a las nueve familias de los difuntos, estamos en comunicación y coordinación con la Fiscalía quienes ya liberaron del Semefo los cuerpos. Seguimos consternados y vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos por estas nueve familias, desgraciadamente hay un niño".

"De parte del Gobierno vamos a correr con todos los gastos funerarios, vamos a correr con el seguimiento, traslados, sobre todo si tenían hijos, el Gobierno va a apoyar en todo lo relacionado al seguimiento, becas y manutenciones a los García Sepúlveda”, dijo.

El mandatario estatal aceptó que el viento y la lluvia no estaban previstos y "los tomó por sorpresa" en lo que se considera un fenómeno climatológico atípico que colapsó el escenario en que se desarrollaba en el evento donde se encontraba el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez.

Atribuyó la tragedia a una situación atípica que se presentó no sólo en Garza García sino también en la zona metropolitana donde hubo algunos daños por los fuertes vientos y lluvia que se presentaron por algunos minutos.

En ese mismo contexto, el titular de Protección Civil estatal, Erick Cavazos, explicó que fue un fenómeno atípico que tuvo una duración de algunos minutos, pero que se presentó con fuerza y velocidad con una lluvia, lo que hizo que se colapsara el escenario.

Mientras tanto, Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud estatal, comunicó que la mayoría de las personas que siguen internadas sufrieron lesiones tales como contusiones de cráneo y facturas diversas. Los lesionados están en algunos hospitales del IMSS como el número 7 y la 21.

El fenómeno climatológico se presentó en algunos sectores metropolitanos que dejaron árboles caídos, el derrumbe de una barda de una escuela en el municipio de San Pedro Garza García y colonias sin energía eléctrica por unas horas.

Hubo además, múltiples reportes de apagones en colonias como Cumbres, Mitras Centro y los alrededores de la iglesia de la Purísima, en la zona poniente y Centro.