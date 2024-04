Candidatas de Tlalpan debaten sus propuestas entre ataques por mala gestión

Las candidatas Alfa González, de la coalición Va X la CDMX; Gabriela Osorio, de Morena, PT, PVEM; y Marina Martí, de Movimiento Ciudadano, presentaron ayer sus propuestas para atender la seguridad y transparencia en la alcaldía Tlalpan.

Las candidatas lanzaron, entre acusaciones, sus primeras propuestas de seguridad para Tlalpan, una de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México, que cuenta con más de 572 mil electores.

La primera en participar fue Marina Martí, quien prometió una demarcación justa, limpia y segura para los vecinos. Gabriela Osorio aseguró que su candidatura es honesta y sin manchas en su trayectoria, mientras que Alfa González externó sus intenciones de reelegirse y volver a gobernar Tlalpan.

¿Cuáles fueron las propuestas de seguridad para la alcaldías Tlalpan?

Marina Martí propuso más policías, cultura de la denuncia y policías con perspectiva de género. “Yo si le voy a invertir al capital humano, más patrullas para que te sientas seguro, voy a fomentar la cultura de la denuncia, necesitamos volver a confiar en la policía”, dijo.

Alfa González propuso aumentar el estado de fuerza y el número de patrullas, pues recordó que en 2021 recibió la alcaldía con 266 elementos de policía auxiliar y ahora la demarcación cuenta con 442. "Para el próximo trienio vamos por 80 nuevas patrullas, construiremos el Centro de Monitoreo de Seguridad, con más de 400 cámaras”, aseguró.

Destacó que continuarán con las asambleas de seguridad itinerantes, donde los tres órdenes de gobierno tengan presencia en las colonias, pueblos y barrios para escuchar a los habitantes de Tlalpan.

Gaby Osorio explicó que su proyecto plantea un plan integral en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad capitalinas, “Hay que atender las causas, ir a la raíz, o como dice nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, construir la paz”.

Resaltó que a través del programa "Tlalpan Te cuida" se pondrán en marcha gabinetes diarios, mejor capacitación, el cierre de chelerías, recuperación de espacios, módulos de policías en cada colonia y pueblo, así como la creación de un mapa del delito.

La transparencia calentó el debate y dio pie a acusaciones de corrupción

En el tema de transparencia se calentaron los ánimos entre las candidatas de Morena y del PAN-PRD-PRI, pues se acusaron de corrupción, uso de recursos públicos y campañas anticipadas.

Por un lado, Gaby Osorio acusó a Alfa González de no transparentar el precio de la compra de kits de cámaras de seguridad. Aseguró que tuvieron sobreprecio de 300 por ciento. "Cámaras que tendrían que costar 170 mil pesos están costando 600 mil pesos en un presupuesto participativo”, le reprochó.

En respuesta al ataque, Alfa González invitó a la candidata del partido guinda a realizar las denuncias pertinentes, "a no mentir" y estudiar la legislación sobre adquisiciones, las atribuciones de las alcaldías y la Constitución. Acusó de corrupta a la candidata morenista, quien aseguró lleva años sin trabajar, gastando millones de pesos en propaganda ilegal electoral en la demarcación.

Eres corrupta porque pretendes ser alcaldesa siendo que no tienes la experiencia, el conocimiento y la autoridad moral para hacerlo, sin duda estás verde, violas la ley flagrantemente. Incluso con un acuerdo mínimo de no traer compañeros militantes a este evento, tú no sabes cumplir.Alfa González, candidata a la alcaldía de Tlalpan.

"Si alguien sabe de ligas y dinero es su maestro René Bejarano. La alumna ya rebasó al maestro. Es indignante que hable de empatía", dijo Alfa González sobre Gaby Osorio y mostró una fotografía de Osorio con Bejarano, ligado a los videoescándalos en la entonces administración de Andrés Manuel López Obrador.

Calmados los ánimos retomaron las propuestas. Alfa González aseguró que la transparencia y rendición de cuentas fueron el sello de gobierno durante su administración.

Marina Martí propuso gobernar Tlalpan como una caja de cristal donde cada ciudadano pueda ver cómo se gasta cada peso, cómo se asignan los puestos y se toman las decisiones. Un gobierno con integridad, cero tolerancia a la contratación, presupuestos transparente y denuncia de corrupción efectiva.

En relación con las administraciones anteriores, Martí fue clara en su crítica hacia los errores y la falta de transparencia. "Sin usar la tragedia con fines políticos, puedo aseverar que Tlalpan no olvida y su gente no perdona".