Promete Taboada empoderar a mujeres de Milpa Alta

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición PAN, PRD y PRI, realizó un recorrido el Centro de Acopio y comercialización Nopal-Verduras, ubicado en la alcaldía Milpa Alta, en donde dialogó con productores, entre ellos mujeres dedicadas a la siémbranos y cosecha.

Durante su acercamiento con la comunidad prometió a las mujeres, programas de empoderamiento, para emprender o sostener sus negocios como productoras de campo, y ayudar económicamente a sus hogares.

"El apoyo a mujeres emprendedoras, para que ellas puedan sostener a sus familias y sobre todo mantener este esfuerzo que hacen en el campo que hoy en día en la ciudad está abandonado”, reiteró Taboada.

Taboada aseguró que las prioridades de la actual administración no contemplan a las actividades del campo, crisis hídrica, movilidad en las partes alejadas de la CDMX , seguridad y empoderamiento de las mujeres, por lo que plantea en sus propuestas a cumplir en caso de ganar la contienda.

Taboada prometió proyectos que apoyarán la producción en el campo, ante las demandas de los agricultores quienes expresaron el abandono por autoridades. Y además, aseguró mayor movilidad para Milpa Alta.

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalción "Va por México". Foto: Cortesía

"La parte de movilidad, la parte en la que muchos dicen que los tráileres es difícil acceder con ellos. La segunda tarea tiene que ver con proyectos productivos... ustedes vieron las necesidades, precisamente de estos productores que prácticamente desde las 2 de la mañana están trabajando, algunos nos dijeron que ya hace muchos años se dejó de hacer un esfuerzo por parte del gobierno", apuntó Taboada.

El candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La Ciudad de México”, prometió darle seguimiento a las solicitudes y denuncias de productores de la alcaldía.

Hoy en día como ustedes saben son amenazados que si no, no pueden acceder a programas de desarrollo económico y lo que les decíamos es que no se preocupen, quedan dos meses y ya se van”, aseguró Taboada.