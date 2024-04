TEPJF devuelve candidatura de Santiago Nieto al Senado

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó devolver a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), su candidatura al Senado de la República por Morena.

El PAN Querétaro impugnó la candidatura de Santiago Nieto por no acreditar su residencia en la entidad y la Sala Regional Toluca le dió la razón y canceló el registro, sin embargo, hoy tres magistrados de la Sala Superior resolvieron a favor del morenista, pues consideraron que la Sala Regional calificó de manera indebida el cumplimiento del requisito de elegibilidad.

De acuerdo con la Sala Superior, la Constitución exige a los candidatos ser originarios del estado que buscan representar o tener residencia efectiva por seis meses, requisitos que determinaron si cumple Santiago Nieto, porque si bien no nació en Querétaro si fue registrado en la entidad.





Además, determinaron que el morenista si cumple el requisito de vecindad, ya que la Constitución establece que ésta no se pierde cuando se desempeña un cargo en otra entidad.

“Se tiene la presunción de conservar su residencia efectiva en un determinado territorio en que se ha asentado, con independencia de ejercer un cargo en el servicio público federal fuera de la entidad”, determinó la Sala.

Santiago Nieto llegó a la sede del TEPJF para conocer la decisión de los magistrados. Al escuchar el fallo a su favor, reconoció al magistrado Felipe Fuentes por proponer devolverle la candidatura.

El morenista acusó que perdió 15 días de campaña por la judicialización de su registro por parte del PAN, sin embargo, se dijo listo para retomar sus actividades proselitistas y obtener el triunfo en la votación del 2 de junio.

“Vamos a enfrentar la batalla electoral, quisieron sacarme a la mala los panistas y no pudieron, me han estado generando un ataque sistemático, no pudieron conmigo. El Derecho, la razón y los derechos fundamentales están de mi lado”, dijo tras salir de la sesión.Nota en desarrollo...