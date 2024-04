Ante críticas, Xóchitl Gálvez aclara su frase: "Si a los 60 años no tienes un patrimonio, eres bien güey" 

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez pidió este jueves que no se saque de contexto sus declaraciones sobre las personas que no tienen patrimonio ni han adquirido una casa a los 60 años, tras las críticas desatadas en redes sociales.

Horas antes, durante su visita a Huixquilucan, en el Estado de México, la aspirante hidalguense recordó un ataque de su adversaria Claudia Sheinbaum en el primer debate presidencial donde la acusó de “corrupta” por vivir en una casa, mientras ella rentaba un departamento.

“Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, declaró.

Esta declaración ha causado críticas en redes sociales hacia la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al señalar que menosprecia a quienes no tienen casa propia a sus 60 años.

Así respondió Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum quien le reclamó durante el primer debate vivir en una casa propia mientras ella lo hace en un departamento rentado pic.twitter.com/iYeZM1ZbR7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 11, 2024

Por ello, la aspirante presidencial del PAN-PRI-PRD pidió en un mitin con vecinos de Atizapán de Zaragoza que no se saquen de contexto sus comentarios porque iban dirigidos a Claudia Sheinbaum.

Agregó que Sheinbaum “tiene cuentas en paraísos fiscales, ha tenido sueldos como Jefa de Gobierno, ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México y la verdad de las cosas, ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella en un departamento rentado”.

Finalmente, dijo que si Sheinbaum “a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública es su problema, pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum, no saquen de contexto la declaración”.