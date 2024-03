AMLO ha lucrado con el caso Ayotzinapa, acusa Xóchitl Gálvez desde Tabasco

Villahermosa, Tabasco. Xochitl Gálvez, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de haber lucrado desde el gobierno con el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, y por eso ahora actuaron así, porque lo único que querían era conocer lo que pasó con sus familiares.

Lo anterior luego de que los padres de los normalistas derribaran una puerta de Palacio Nacional en reclamo de que el presidente los recibiera.

“Es realmente preocupante, no me gusta esa escena de violencia en un lugar histórico que es el patrimonio de la nación, pero sería tan sencillo que el presidente le abriera las puertas a las personas , y ustedes saben mi caso que con un amparo en la mano toqué las puertas de Palacio Nacional y no me las abrieron", dejo la candidata.

Gálvez habló con la prensa previo a saludar a choferes taxistas, a la gente que pasaba por el lugar a quienes pidió su voto para cambiar las cosas en Tabasco, y luego se preparó un agua de horchata en el local “Aguas de horchata la catedral del señor de Tabasco, que después invitó a los reporteros que la acompañan”.

“Tampoco se la abrió a los papás con niños con cáncer, tampoco a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, y seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional, a los médicos que buscaban vacunas, a los alcaldes que pedían recursos justamente para la seguridad en sus municipios, ahí es donde hay que aplicar el dinero a nivel municipal, que es donde empieza la violencia”.

“Lo que yo escuché en la mañana es que los padres de Ayotzinapa lo que querían era tener un encuentro con el presidente, pedían ser escuchados y el presidente les diga la verdad, tan fácil que es que les diga la verdad, lo que pasó y si la verdad en la sabe creo que los padres la van a entender, y en ese sentido sería lógico que el presidente abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”.

“Yo escuchaba que el presidente dice que yo estoy lucrando con el tema de la seguridad, y ya se le olvidó a él todo lo que hizo años y años lucrando con la guerra de Calderón, con el tema de Ayotzinapa, y ahora se le está revirtiendo”, mencionó la candidata ante la prensa.

Xóchitl Gálvez aprovechó para decirle a Claudia Sheinbaum que no es la guerra de Calderón y quien representa la guerra de Calderón es Omar García Harfouch, quien trabajó con Garcia Luna y que está con ella, “que no venga aquí a confundir a la gente aquí no son la guerra de Calderón ni son los abrazos de AMLO, es la ley en la mano, la tecnología, la investigación para cortar a la delincuencia y si para ella enfrentar a los delincuentes y dejarles de dar abrazos significa una guerra pues está muy mal enterada.

“Ella dice que darle abrazos a los jóvenes que se entere que este gobierno han muerto más de 60,000 jóvenes asesinados. Hoy di una cifra que el 37% de las muertes en la ciudad de México, no están identificadas las causas, y seguramente están ocultando los homicidios para bajar las cifras de manera artificial. A nivel nacional son el 6% de las actas de defunción. No están identificar de las causas de la muerte, Claudia miente y bajar las cifras de manera artificial”, indicó la candidata hidalguense.

“Lo que los papás decían es que ellos argumentan que hay información que lleva a otras pistas a otras áreas de investigación, y lo que los papás buscan es una reunión privada con el presidente que les diga el avance de los investigaciones, yo creo que los padres lo van a entender, y si no hay conclusiones que se los diga, creo que se hubiera resuelto recibiendo a estos padres de familia que además en su momento lo apoyaron muchísimo a él y creo que lo único que tienen derecho es escuchar que en voz del presidente en qué van las investigaciones, y si me parece que en su momento se creó la posibilidad de qué estos jóvenes estuvieran con vida y fue hecho por el propio presidente de la República0, advirtió.

Sobre si el ejército tiene responsabilidad en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Xóchitl Gálvez manifestó que de acuerdo a entrevista con los padres de los estudiantes, el ejército tenía infiltrados dentro de la normal y venía monitoreándolos y tenían conocimiento de varios hechos y que eso es lo que los padres quieren saber, qué información tiene el ejército y hasta donde llegó su participación si la hubo o no la hubo, “esto no habla mal del ejército, yo creo que el ejército estaría dispuesto a decir qué pasó porque había jóvenes que reportaban al ejército lo que estaba pasando en Ayotzinapa, y eso no quiere decir que el ejército sea responsable”, argumentó.

Sobre su vista a Tabasco, Xóchitl aseguró que no ha sido difícil hacer campaña en esta entidad, porque están desencantados de Andrés Manuel López Obrador, muchos de ellos que votaron hoy están desencantados “entrevisté a una persona que su hijo no puede ser operado porque le pedían 27,000 pesos y me dice que le dio seis de seis votos a AMLO y mi hijo no era atendido en el seguro de salud, hay mucho mucha queja del tema de salud en Tabasco”.