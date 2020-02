Agenda 2030 no se cumplirá si no hay crecimiento en México: Alfonso Romo

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, alertó que México no podrá cumplir con la Agenda 2030 si no se tiene certidumbre en las inversiones, no hay confianza y si no hay crecimiento.

En el marco de la Presentación de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, Romo comentó que como parte de la responsabilidad para la implementación se “necesita un marco de confianza para alcanzar los más de 190 objetivos de la Agenda”.

“Si no entusiasmamos a México no vamos a cumplir y si no hay crecimiento, se va a dificultar el éxito de la cuarta transformación”, acotó.

Mientras, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que México habría de seguir trabajando para que se tenga justicia social, se combata la corrupción y se garantice la seguridad como parte de los compromisos que se tienen ante el mundo en la Agenda 2030.

En el marco de la presentación de la Estrategia Nacional para la Implementación de esta Agenda, Sánchez Cordero afirmó que con esta estrategia se hará de avanzar en favor de las personas para que la prosperidad compartida sea una realidad.

En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, dijo que desde el inicio del Gobierno se ha promovido el crecimiento económico con inclusión social, protección al medio ambiente y la economía como pilares del desarrollo sostenible.

La encargada de la política interna del país refirió que la estrategia nacional que se presenta, refuerza el llamado a la colaboración entre sectores público y privado, desde luego lo social para construir “juntos las vías y realizar acciones que nos lleven a poner fin a la pobreza y transformar la vida de las personas alentando el crecimiento económico”.

Olga Sánchez Cordero enfatizó que México y su Gobierno confirman su compromiso con la Agenda 2030, ya que estos objetivos están en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, por lo que las acciones están orientadas para el mismo fin: la prosperidad de los mexicanos de hoy y de mañana, teniendo un país más seguro, transparente y con justicia.

Detalló que dentro de los puntos que se habrán de desarrollar son el combate ala corrupción, aplicar el Estado de derecho, separar el poder político del poder económico, sancionar las violencias contra la mujer y poner un alto contra esta violencia.

Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón refirió que México buscará un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el objetivo de que se pueda señalar a los países desarrollados cuáles han sido sus contribuciones en la concreción de la Agenda 2030, no sólo en el tema climático.

Ebrard Casaubón indicó que se trata de que México también cuestione a las naciones desarrolladas sobre lo que tiene que ver con el tema social, la protección de los océanos y además, “buscamos que la ONU adopte una política feminista, como la de México”.