Altos Hornos inicia pago a proveedores y fondea pago de nómina

El director de Comunicación Social de Altos Hornos de México, Francisco Orduña, destacó que la compañía no tiene nada que esconder y, tras la descongelación de algunas de sus cuentas, han comenzado a pagar a sus proveedores y fondear la nómina de los trabajadores.

Hasta el momento, destacó en entrevista televisiva, no han tenido ninguna comunicación con el presidente de la compañía, Alonso Ancira, y la única información que han recibido ha sido a través de sus abogados.

En ese sentido, comentó que apenas el jueves pasado Ancira estaba en la asamblea de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), en un hotel de Polanco, en donde convivió con funcionarios federales, como Alfonso Romo.

En tanto que el viernes viajó a Nueva York, porque tenía un compromiso familiar, y desde ahí a España, para otro compromiso familiar; mientras que el lunes por la mañana, cuando se les avisó que estaban congeladas las cuentas, empezaron a investigar de qué se trataba este asunto.

“Lo que más nos encargó el día lunes fue que se mantuviera la operación de la empresa a cualquier costo, y que el día martes pensaba regresar porque era una cosa grave, no se entendía lo que estaba pasando”, por lo que ya venía para México.

En ese sentido, Orduña explicó que la última llamada que recibió de Ancira fue el martes, “me dijo que iba camino al aeropuerto para regresar al país y atender el tema de la congelación de las cuentas”.

Y a pesar de no tener una comunicación oficial por parte de la autoridad, había que solicitar a la Unidad de Inteligencia financiera el levantamiento de la congelación. “Ese fue el último diálogo que tuvimos. Cinco minutos después me avisaron de la detención”.

Ante el cuestionamiento de si Ancira trataba de escaparse, sostuvo que “no. No teníamos noción de esta barbaridad, no tenemos nada que esconder, no sabíamos que había un proceso, nunca nos convocaron a nada, no nos preguntaron nada”.

Sobre si el caso pudiera ser débil, dijo que hasta el momento “son suposiciones, dimes y diretes, pues no hay pruebas concretas”, sin embargo, hay un procedimiento en estos términos que se debe atender en España y están a la espera.

Por otra parte, comentó que hasta ayer había 13 cuentas descongeladas, con las cuales han podido realizar las operaciones financieras, por lo que ya han empezado a hacer el pago proveedores, a recibir pagos de clientes, y hoy se está fondeando la nómina de los obreros y de los empleados.

Sobre la propuesta de intervenir la empresa por parte del Estado, que realizó el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, aclaró que las palabras “hay que tomarlas de quien viene, él no tiene autoridad moral para decir absolutamente nada”.

“Los mineros lo conocemos perfectamente bien y él en este momento debería estar preocupado de contestar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su responsabilidad en la tragedia de Pasta de Conchos”.

Añadió que no es momento para poner atención a estas propuestas, “estamos ocupados en la operación de la empresa, de resolver el problema legal del licenciado Ancira, no nos estemos preocupando por dimes y diretes de gente que no tiene calificación moral para eso”, puntualizó.