AMLO a favor de renovar concesión de TELMEX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia matutina que está a favor de renovar la concesión para la operación de Teléfonos de México (TELMEX), aunque acotó que, si la gente opina de manera distinta, esto se puede reconsiderar. No obstante, subrayó que él “no actúa con extremismos” como califican sus adversarios.

El mandatario subrayó que de cara a la renovación de la concesión que posee TELMEX en 2023 en el sector de las telecomunicaciones, se tiene que hacer una evaluación de la contribución social que está dando esta empresa, pero resaltó que no ve problema en el refrendo al magnate Carlos Slim, aun cuando lo tilden de neoliberal.

“A nosotros nos va a tocar eso y, no tengo ningún problema de conciencia” dijo el mandatario y añadió acerca de esto, que cancelar el permiso significaría que el Estado se haga cargo de brindar el servicio, lo cual, resaltó “no son tamalitos de chipilin. Y que me van a medir si somos neoliberales o no por eso, no me preocupa, tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país y sé también que son procesos que se tienen que dar poco a poco”.

Sin embargo, no descartó que si la población decide analizar la revocación de la concesión se puede hacer un cambio.

Ante el cuestionamiento de un reportero en cuanto a que TELMEX no da cobertura total a las poblaciones ni le interesa ampliar el servicio, el presidente dijo: “¿qué hacemos? ¿revocamos la concesión? ¿A ver, se los dejamos de tarea a la gente y el Estado se hace cargo? O, —eso es lo que yo pienso—, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, en ampliación de la red. Llegar a un acuerdo”, declaró.

Subrayó “no soy partidario (de revocar de revertir la licencia) o sea, quizá si me hubiese tocado a principio del gobierno, a lo mejor sí, como lo estamos haciendo con los bancos”, dijo el presidente.

Aprovechó para acusar que durante el período neoliberal no se dejaron bancos públicos y por ello justificó que se está desarrollando el Banco del Bienestar.

Finalmente, subrayó que en la renovación de la concesión de TELMEX para brindar servicios de Internet sí va a buscar “que se mantenga un compromiso social” y subrayó que hará lo que más le convenga a la nación.

