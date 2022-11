AMLO planea ir ante el T-MEC para frenar presiones de EU sobre maíz transgénico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que que no va a permitir presiones de Estados Unidos para importar maíz amarillo o transgénico, luego que se entrevistó ayer con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

"Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico para el consumo humano, nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano", declaró López Obrador en conferencia de prensa matutina de este martes.

Subrayó que espera llegar a un acuerdo con ese país y recalcó que México “no está cerrado” a dirimir esta diferencia en un panel del Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estados Unidos y Canadá (T-EMEC).

En este sentido, advirtió que, “si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles, y no alarmarnos y se acuda a un tribunal, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, puntualizó.

A finales de septiembre, El secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack, dijo que su país podría aludir al T-MEC para desafiar las políticas de México si es necesario y que se incluya al maíz amarillo en las importaciones a Mexico y subrayó que se debía presionar para este propósito.

Sin embargo, ayer, el presidente López Obrador se reunió con él funcionario estadounidense y dijo que en este encuentro platicaron bien y “se le dio toda la información, y se está buscando na salida” y recalcó que en Mexico “fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación”.

Asimismo, el presidente mexicano subrayó este martes que se debe privilegiar la salud de la gente, antes de las ganancias económicas y consideró que el maíz amarillo se hizo para forraje de ganado, por lo que dijo que Mexico está planteando a EU que en ese caso, se le dé un plazo para revisar el contenido de ese tipo de maíz.

Reiteró que se quiere conocer si no es dañino para la salud, “aún cuando se use como forraje, eso lleva tiempo” y subrayó que su Administración ofreció a La Casa Blanca ampliar el plazo a dos años para el caso de l importación de maíz amarillo a México, “o sea, se puede importar, pero no para consumo humano, no aceptamos maíz transgénico para consumo humano", recalcó.