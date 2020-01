Ante caída de PIB, AMLO destaca el bienestar

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró una contracción del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene otros datos y que no le importa el crecimiento económico.

Durante la conferencia mañanera reiteró que en México hay bienestar y eso es más importante que el crecimiento económico, porque el último puede registrarse solo en unos cuantos.

“Y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos”, justificó.

El primer mandatario insistió en que con los programas sociales del Bienestar ha prosperado la distribución de la riqueza, y por ende el crecimiento económico, y eso es lo que más le importa.

“Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar. Acuérdense que estos parámetros los establecieron, los volvieron la base, el fundamento, para medir el desarrollo del periodo neoliberal y a mí no me importa mucho, porque crecer puede significar que haya más dinero en pocas manos”, explicó.

Por ello, reiteró que en su gobierno cambiarán los parámetros y se preocuparán más en enfocarse en que haya más capacidad de compra, que no haya crisis de consumo, la economía familiar y la dispersión de recursos.