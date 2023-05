Avión Presidencial arribó a Tayikistán: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que el avión presidencial arribó a Tayikistán, país ubicado en Asia Central, colindante con China y Afganistán.

“Ayer por cierto ya se llevaron el avión, ya llegó el avión que se compró en la época neoliberal a cómo se llama la República. Compraron este avión Calderón para Peña y no lo podíamos vender por lo lujoso”, dijo el presidente Andrés Manuel López en su conferencia mañanera desde Palco Nacional.

Te recomendamos: Avión presidencial se despide de México: parte del AICM hacia Tayikistán

Al acusar que había mucha corrupción en sexenios pasados, el presidente dijo que el avión presidencial “José María Morelos” que prometió vender al inicio de su gobierno, pues sostuvo que era símbolo de los lujos excesivos arribó a su destino.

También, recordó en su mañanera que el avión, que se vendió a un precio inferior, había sido ofrecido a Donald Trump, cuando el magnate era presidente de los Estados Unidos: “Cuando le empecé a describir cómo era el avión me dijo no va a ser fácil que lo venda, aunque me dijo ahora, hay quienes pagan por ir al espacio”.

Sociedad Avión presidencial se depreció por falla de origen que afectó su precio, dice AMLO

El avión presidencial cuyo costo fue de 217 millones de dólares, se vendió el 20 de abril por 92.1 millones de dólares.

Desde que era candidato, el hoy presidente López Obrador, prometió vender el avión presidencial que se compró en la administración del entonces mandatario Felipe Calderón y se usó con su sucesor Enrique Peña Nieto, pues acusó que era una ofensa para México tener una aeronave tan costosa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante el tiempo que estuvo sin uso el avión, fue enviado 19 meses a California, Estados Unidos para venderlo, y ahí se generó un costo extra para el erario público por 1.2 millones de dólares, por concepto de mantenimiento y uso de un hangar para su cuidado. Al final, de ese período regresó a México, hasta que, con apoyo de la ONU, se logró cumplir con la promesa de vender el avión.