Banco del Bienestar recibirá las remesas de los migrantes mexicanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Banco del Bienestar recibirá las remesas de los migrantes mexicanos a una tarifa más baja que la de la banca comercial, donde destaca la presencia de Banco Azteca, propiedad de su asesor empresarial Ricardo Salinas Pliego.

Por cada movimiento cobre más que lo que cobra la Banca Comercial, no tiene sentido; y además no hay ni una razón para que no sea eficiente y se obtengan, incluso ganancias, no pérdidas, en la operación de este nuevo banco. Y este Banco del Bienestar también puede recibir remesas, esa es la idea.

El proyecto será presentado junto la licitación de los 50 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

“Y este Banco del Bienestar también puede recibir remesas, esa es la idea. Es un proyecto que se va a dar a la par de la licitación que vamos a hacer de líneas de la Comisión Federal de Electricidad, de líneas de fibra óptica para tener comunicación por internet en todo el país. Entonces, vamos hacia allá”, dijo.

Comentó en relación a su plan de apoyo para los mexicanos que residen en Estados Unidos, el cual fue anunciado la semana pasada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.