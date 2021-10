Acusa Barttlet de competencia desfavorable y 'atraco' contra la CFE

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que la empresa productiva del estado vive un “atraco” debido a que enfrena una competencia desfavorable.

“Es un atraco lo que vive la CFE, el sector eléctrico mexicano, no hay un sistema honesto de competencia, pero ahí tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica que solo nos persigue a nosotros, dice que somos monopolio, pero no persigue a los monopolios privados”, indicó el funcionario.

En una reunión con gerentes de CFE Suministrador de Servicio Básicos (SSB), Bartlett indicó que la filosofía para defender los negocios de empresas privadas nacionales y extranjeras es desaparecer a las empresas públicas para “no entorpecer al mercado”.

Calificó a los Productores Independientes de Energía, las sociedades de autoabasto y los Certificados de Energía Limpia como “figuras abusivas” que llegaron con la ideología neoliberal y con la reforma energética.

En ese sentido, subrayó que la reforma al sector impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca poner orden en el sector eléctrico.

Hizo un llamado a los trabajadores de la empresa productiva del Estado para que defiendan los cambios los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.

Es nuestra responsabilidad defenderla, mentira que la CFE es cara y contaminante, que se va a expropiar, que nos convertiremos en un monopolio, simplemente vamos a cambiar las reglas del mercado y rescatar a la empresa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseveró que el sector privado del país ha cumplido históricamente con la regulación del sector eléctrico mexicano, en sus distintos modelos.

“Toda generación eléctrica en México paga, y ha pagado siempre, alguna de las 20 tarifas de transmisión definidas por los reguladores nacionales. Conocerla historia regulatoria del sector eléctrico impediría el uso doloso de información incompleta”, dijo el organismo en un comunicado.

Ante la iniciativa de reforma energética que promueve el gobierno de la Cuatroté, el organismo cúpula del sector privado destacó los beneficios de la apertura del sector, como son las inversiones privadas en generación que representan 44 mil millones de dólares, y han estado orientadas a producir energía barata y limpia.

Destacó que las empresas en el país han logrado ser competitivas, aun con tarifas eléctricas que son 70% más caras que en Estados Unidos, y rechazó que quieran sacar a la CFE de la competencia.

“Para que a la CFE le vaya bien, no se necesita que le vaya mal al sector privado. Ni al contrario, para que las empresas privadas sean eficientes, no se necesita que la CFE pierda. Esto no es un juego de suma-cero”, indicó.

El CCE hizo un llamado para que legisladores y gobierno federal aborden la discusión de la reforma con responsabilidad y apego a la verdad.