Mujeres de tallas grandes desfilan en Colombiamoda

Medellín.- La edición 30 de Colombiamoda se ha caracterizado por tendencias como el uso de la tecnología y la inclusión. Este último concepto es en el que se basó la marca Rebell (Real Beauty) para lanzar una colección que causó furor durante el evento.

La colección Rebell Swimwear presentó trajes de baño para mujeres de tallas reales “Pluss Size” y “Curvy”, de una y dos piezas así como colores de temporada.

“Se trata de una colección con un enfoque tropical donde predominan el empoderamiento y la inclusión. Rebell está cambiando la estigmatización que existe en las mujeres de tallas reales, queremos romper con el imaginario de la ‘perfección’ en la belleza femenina”, dijo a El Sol de México Ana María Rendón, una de las creadoras y diseñadoras de la marca.

Junto con su hermana, María Cristina, la emprendedora lanzó esta compañía en 2016, y en los primeros años han visto un potencial enorme al detectar un sector desatendido en la moda femenina de trajes de baño.

“Vimos que no existía en el mercado nacional una marca especializada en estas mujeres y tomamos la oportunidad como negocio y luego nos fuimos enamorando del proyecto”, contó.

Ahora, Rebell está exportando a Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador y para este año, prevén llevar su negocio a México.

“Con México el potencial de la marca es muy grande. Tenemos pláticas con un cliente de la Ciudad de México que quedó enamorado de la marca y que quiere que las mexicanas la usen”, contó Rendón.

La colección de Rebell, explicó la emprendedora, cuenta con características técnicas que favorecen el control de la silueta femenina, como la tecnología de control de abdomen, así como colores de moda y cortes estratégicamente diseñados para que puedan crear un efecto visual de adelgazamiento.

“Nuestros diseños están dirigidos a mujeres con curvas, queremos que se sientan seguras, felices, sexys y cómodas al llevar las prendas cuando salen a la playa o van a la piscina”, contó.

De acuerdo con Ana María Rendón, los conceptos de belleza han ido cambiando y se están incluyendo en la moda nuevas medidas, para lanzar colecciones enfocadas a mujeres que no tienen las medidas que tradicionalmente han sido consideradas como perfectas, pero que tienen aspiraciones y gustan de la moda.

“El concepto de trajes de baño aún tienen un estigma de ellas a mostrarse y las marcas no han creído al cien pro ciento que ellas pueden sentirse seguras de querer mostrar una prenda así, queremos cambiar por completo ese concepto, sabemos que no es fácil llevar un traje de baño si no tienes las medidas perfectas, pero tratamos de trabajar con diseños lindos y características para que nuestras clientas se sientan seguras”, agregó.

Finalmente, Rendón subrayó que a pesar de que a nivel mundial las tallas grandes elevan el costo de la prenda, Rebell ha intentado mantener precios asequibles para que cualquier mujer pueda adquirir uno de sus trajes de baño, manteniendo el costo de sus piezas en un promedio de 90 dólares.