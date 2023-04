Canadá pide explicaciones a México por Ley Minera

Mary Ng, ministra de Comercio internacional de Canadá, solicitó explicaciones a la secretaria Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, sobre las reformas a la Ley Minera, propuestas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado difundido por la ministra canadiense, se informó que Canadá expresó “su preocupación“ por dichas reformas, ya que pueden afectar la inversión canadiense en el sector minero mexicano y que además la modificación a las leyes podría atraer “portenciales” impacto en la competitividad de América del Norte.

“Se reiteró la importancia de realizar consultas amplias y transparentes con todas las partes interesadas sobre las reformas propuestas, incluidas las empresas canadienses, que representan el grupo más grande de inversionistas extranjeros en el sector minero de México”, informó la ministra Ng.

Today I met with Secretary Buenrostro, read more about our conversation below 👇 pic.twitter.com/fAVsAC43sE — Mary Ng (@mary_ng) April 25, 2023

La funcionaria reiteró los importantes aportes de las empresas mineras canadienses a la economía mexicana, y destacó la necesidad de que Canadá y México trabajen aún más cerca dada la importancia de la minería para la economía verde del futuro.

Mary Ng instó a México a asegurarse de mantener el espíritu de compromisos asumidos por los Líderes en la Cumbre de Líderes de América del Norte y de los compromisos del TMEC.

La Ministra Ng también expresó “su entusiasmo” por dar la bienvenida al Secretario Buenrostro a Canadá el próximo 12 y 13 de junio de 2023 para una visita bilateral, incluida una reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel Canadá-México.

Por su parte, la secretaria Raquel Buenrostro explicó que las propuestas de cambio son para modernizar la normatividad que no tiene cambios desde 1992 y en la cual se respetan los tratados internacionales, de acuerdo con información de Economía.

Esta tarde, las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda, declararon un receso y en sesión permanente para continuar la discusión de la Ley Minera, luego de no llegar a los consensos necesarios para su aprobación y poderla enviar al Pleno.

Los integrantes de dichas comisiones se declararon en receso, sin especificar en qué momento regresan a la discusión del dictamen para aprobar la Ley Minera que llegó de la Cámara de Diputados.

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados el pasado viernes, plantea regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería; para proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua; además de la preservación de los recursos naturales del país y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.

Se busca reformar las leyes Minera, de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

Dentro de las disposiciones, se destaca la reducción de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras; además, regularía la transmisión de títulos de concesión, adicionaría causales de cancelación de concesiones mineras, y sancionaría conductas delictivas en materia de minería, entre otras disposiciones.

También sugiere eliminar el esquema de terreno libre y primer solicitante, con ello se busca que el otorgamiento de las concesiones mineras se realice mediante concurso público, a efecto de asegurar las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano.

Con información de Javier Divany