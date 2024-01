Carlos Bremer: cuáles eran las empresas del tiburón de Shark Tank

El empresario Carlos Bremmer falleció el viernes a los 63 años por complicaciones de salud.

Carlos Bremer fue mejor conocido como uno de los "tiburones" por su aparición en el programa Shark Tank México, donde emprendedores presentan sus propuestas de negocios a un grupo de empresarios, entre ellos Bremer.

El magnate fue ingresado al hospital el pasado martes tras un desvanecimiento derivado de complicaciones cardíacas, horas después tuvo un preinfarto y fue ingresado al Hospital Zambrano Hellion. Bremer también fue conocido por su patrocinio a deportistas y por su empresa VALUEGF.

Gossip Carlos Bremer: los tiburones de Shark Tank se despiden del empresario

¿Cuáles son las empresas que tenía Carlos Bremmer?

Carlos Bremer era dueño de un conglomerado de empresas llamado Value Grupo Financiero (VALUEGF) que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El asumió la dirección de la empresa en 1993 con un nuevo grupo de inversionistas que ofrecen sus servicios en tres subsidiarias: Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores.

La empresa se dedica al arrendamiento financiero, factoraje y crédito, y está enfocada en servicios comerciales, construcciones, de transporte y tiene presencia en diversos estados como Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua.

Bremer también fue un personaje comprometido con el deporte nacional. En 2008 creó la Fundación Butaca Enlace en Monterrey que ofrece apoyos a jóvenes deportistas en los eventos.

El empresario estaba hospitalizado en un hospital de la zona metropolitana de Monterrey. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

También colaboró con la asociación del expresidente estadounidense Bill Clinton, Clinton Foundation, participando en su consejo de 2002 hasta 2017, dedicado a implementar esfuerzos para el cambio climático, educación e inclusión económica.

Asimismo, intentó hacerse con el equipo de futbol Chivas, por el que ofreció cerca de 300 millones de dólares, aunque fue rechazada por Jorge Vergara

Finalmente, fue patrocinador de figuras como Saúl "El Canelo" Álvarez, Juan Manuel Márquez, Eduardo Nájera y Paola Longoria y se le reconoció con el Premio Nacional de Deportes en 2016.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Value Grupo Financiero informó que José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de director general de la institución, en tanto el Consejo de Administración sesiona para ratificar dicho nombramiento.

|| Con información de Juan Luis Ramos y Miguel Ensástigue ||