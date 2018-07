Centroamérica no puede ser soslayada: Paulo Carreño, director de ProMéxico

Los países de la región deben ayudar a Centroamérica a desarrollarse y a integrarse porque es el puente entre México y el resto de América Latina.

Centroamérica está actualmente pasando por una situación muy similar a la que México vivió hace varios años, es decir, una región cuya economía se está moviendo de la industria extractiva, a la maquila y la manufactura, dijo Paulo Carreño, director de ProMéxico, en una entrevista con El Sol de México, en el marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico que concluyó el martes en Puerto Vallarta Jalisco.

“Centroamérica es una región que no puede ser soslayada. Está llamada a ser, por su situación geográfica y su propia condición como región demográfica y social, una región que debemos ayudar a desarrollar para que pase en un proceso muy similar al que pasó México, de industria extractiva, maquila, manufactura. Creo que es posible y veo optimismo y voluntad de nuestros socios, en particular de Guatemala, Honduras y El Salvador”, comentó.

Recordó que Centroamérica es el puente entre México y el resto de los países de la Alianza del Pacífico que conforman también Colombia, Perú y Chile.

La Alianza del Pacífico está en busca de nuevos mercados para continuar su integración e impulsar el comercio con el resto del mundo, especialmente con las naciones de la cuenca del Pacífico.

“Asia es una región donde debemos estar más presentes. Debemos tener un mayor dinamismo en nuestras relaciones comerciales, lo mismo con los países con los que ya tenemos comercio, que son China y Japón, pero también Europa, que ha tenido un crecimiento importante, Medio Oriente, que es una zona que tenemos subutilizada, y África”, dijo.

¿Sigue siendo la materia prima el motor del comercio en la región?

No necesariamente. En efecto, uno de los puntos que ha salido es el de impulsar y tomar la materia prima como base. La materia prima entendida como parte de la industria extractiva siempre tendrá una importancia en los procesos de integración comercial. México no está exento de eso. Lo cierto es que México ha evolucionado de ser una economía basada en industrias extractivas (minería, petróleo, etc.) a una basada en manufactura como estamos ahora.

Estamos en el proceso de ser una economía basada en manufactura avanzada, que quiere decir tecnología de información, aeroespacial, dispositivos médicos, donde ya tenemos un lugar plenamente acreditado de liderazgo no sólo en la región, sino en el mundo. Eso no quiere decir que no tengamos materia prima, tenemos materia prima de la más alta calidad. La agroindustria, por ejemplo, se ha posicionado como la segunda fuente de ingresos para el país en materia comercial, porque muchos de nuestros productos no sólo son de calidad mundial, sino plenamente reconocidos y apreciados en el resto del mundo.

También tenemos un territorio muy generoso en materia de generación de energía fotovoltaica, que también es una suerte de materia prima, y tenemos un territorio en materia de energía eólica, es decir, no sólo de hidrocarburos. La discusión se ha ido en buscar entre los países de la Alianza del Pacífico estas fortalezas y buscar dónde somos más fuertes para competir mejor entre nosotros hacia afuera y en intercambio de información también.

¿Cuáles son los pendientes de la Alianza del Pacífico?

Armonizar la normatividad es una, pero hay otras asignaturas pendientes: poner una mayor atención a pequeñas y medianas empresas, es decir, en todos los procesos de integración los que van primero en el barco son los grandes corporativos, las grandes multinacionales, en este caso las multilatinoamericanas. Tenemos que buscar mejores maneras para integrar a las pymes y financiarlas.

¿Qué falta por hacer en términos de logística, que es uno de los principales problemas para el comercio en la región?

Faltan muchas cosas, pero vamos a concluir con la ampliación del Puerto de Veracruz. No obstante, seguimos por detrás de las grandes potencias en materia de infraestructura portuaria y logística como son China, Hong Kong, Seúl o los países de los Emiratos Árabes. Vamos por buen camino.

¿Qué hacer para impulsar el sector financiero y los servicios?

Necesitamos ser más creativos en las fuentes de financiamiento porque eso va a ayudar a incentivar que los bancos hagan mejor su trabajo de ofrecer crédito a proyectos que crucen de un país a otro o de una industria a otra. Por ejemplo, los fondos de capital privado son un modelo que se ha movido con una enorme agilidad en la región.

Participan la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Estamos hablando de instituciones que fondean proyectos, en muchos casos de infraestructura o de energía, pero que por su propia naturaleza son muy significativos e importantes para todos los países de la región. Un puerto, por ejemplo, y con una estructura logística en Cali, pues no sólo es útil para Colombia, es útil para todos los miembros de la Alianza del Pacifico que comerciamos y estamos todos interesando en incrementar nuestro comercio con Colombia.