César Villanueva, exprimer ministro de Perú, recibió 320 mil dólares de Odebrecht

Lima.- El ex primer ministro de Perú, César Villanueva, recibió 320 mil dólares en presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, entre 2009 y 2010, cuando fue gobernador regional de San Martín, según afirmó este domingo el diario El Comercio.



El exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró a fiscales peruanos que hizo un pago de 60 mil dólares a Villanueva para adjudicarse la construcción de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en la selvática región San Martín, en 2008.



Sin embargo, planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a las que el diario tuvo acceso, registraron siete pagos por un total de 320.000 dólares a favor de "Curriculum Vita", el seudónimo que la empresa le puso a Villanueva, actual legislador de Alianza para el Progreso (APP).



En ese registro de pagos se incluye los 60 mil dólares que Barata declaró haber entregado a Villanueva, en una declaración entregada a los fiscales peruanos del caso Lava Jato en agosto último.



Villanueva fue gobernador regional de San Martín entre 2007 y 2010 y reelecto entre 2011 y 2013 y luego fue convocado por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) a la presidencia del Consejo de Ministros entre 2013 y 2014.



Se postuló al Congreso en 2016, siendo elegido por el partido centrista APP, y en abril del 2018 fue nombrado nuevamente titular del gabinete ministerial por el actual mandatario, Martín Vizcarra, hasta marzo de este año, cuando fue sucedido por Salvador del Solar.



De acuerdo a un colaborador eficaz de la Fiscalía, Odebrecht buscó en 2008 a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para elaborar las bases del proyecto vial y luego se las entregó personalmente a Villanueva en un restaurante de la ciudad de Tarapoto, en San Martín.



Según la información de El Comercio, Odebrecht pagó sobornos para adjudicarse el proyecto vial por 109.561.076 soles (33 millones de dólares), que representaba un 9.5 % por encima del valor referencial de la obra.



Villanueva negó haber recibido algún tipo de "prebenda" de la constructora brasileña y que esta compañía haya obtenido algún beneficio durante su gestión como gobernador regional.



"No he recibido este tipo de prebenda o cosas. Uno paga una prebenda seguramente para pedir a cambio algún tipo de privilegio, algún tipo de favor, algún tipo de acción que le favorezca a la empresa", declaró el ex primer ministro al periódico.

"Lo que sí podemos demostrar con hechos, con documentos, con cosas que efectivamente se puedan probar de que no ha tenido Odebrecht ningún beneficio y más bien ha sido al revés, ellos han perdido plata allá. Entonces para qué pagarían plata para perder, eso no lo entiendo", añadió.



La denuncia contra Villanueva es investigada por el fiscal Germán Juárez, después de que se empezaron a desentrañar las irregularidades en el proceso de adjudicación del proyecto vial en San Martín, que ha involucrado a 16 personas como presuntos responsables de la licitación y posterior arbitraje a favor de la constructora.