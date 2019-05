Colony Capital invertirá 5 mil mdd en México y América Latina

Desde la Oficina de la Presidencia de la República afirmaron que La firma de inversiones estadounidense, Colony Capital, invertirá 5 mil millones de dólares en América Latina, como parte de las gestiones para el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Durante la presentación de la sede de la empresa en América Latina, el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y el presidente de Colony Capital, Thomas Barrack Jr., acordaron que nuestro país recibiera la mitad de dicha cantidad, durante los próximos tres años.

Trump’s friend Tom Barrack says his firm Colony Capital will invest $5 billion in Mexico and Latam over the next 3 to 4 years. pic.twitter.com/Gctl6NqTYd — Andrea Navarro (@andreanavarror) May 22, 2019

"El programa económico del presidente Andrés Manuel López Obrador está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo y abre un espacio importante a la inversión privada para apuntalar el crecimiento económico del país. La Jefatura de la Oficina de la Presidencia, como coadyuvante para lograr un desarrollo económico y social, está dispuesta a colaborar e impulsar la inversión directa para fortalecer el mercado interno y la capacidad exportadora del país”, afirmó Romo Garza.

Desde la Oficina de la Presidencia de la República afirmaron que estas acciones también tienen el objetivo de fortalecer la Alianza del Pacífico.

Foto: imagen ilustrativa

Los recursos serán mayormente aprovechados en sectores de energía limpia, créditos a pequeñas y medianas empresas, así como al sector inmobiliario, a fin de fortalecer la economía regional.

AMLO se reúne con director global de IKEA

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en sus oficinas de Palacio Nacional al director global de IKEA, Christian Rojkjaer, quien invertirá en el ramo inmobiliario, como símbolo de confianza en las finanzas mexicanas.

Recibí a Christian Rojkjaer, director global de IKEA —compañía sueca especializada en fabricación y venta de muebles—, quien está invirtiendo en el país asociado con empresas mexicanas. Hay confianza. pic.twitter.com/h8nZupanWW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 22, 2019

“Recibí a Christian Rojkjaer, director global de IKEA —compañía sueca especializada en fabricación y venta de muebles—, quien está invirtiendo en el país asociado con empresas mexicanas. Hay confianza”, dio a conocer el mandatario en un tuit.