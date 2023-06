Comercios trasladan el cobro de piso al precio de su mercancía

Cuatro de cada cinco pequeños y medianos comercios del país, como tienditas, bares, fondas o restaurantes, son víctimas de extorsiones y cobros de derecho de piso, un pago que al final de cada semana o mes trasladan a sus consumidores finales, lo que incide en la inflación, de acuerdo con la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC).

“Estamos hablando de que 80 por ciento de los comercios en el país ha padecido un asalto, robo, extorsión o cobro de derecho de piso, alguna inseguridad en torno a su actividad comercial o trabajo que, al final, tira sus ganancias y tiene un impacto en los precios”, comentó a El Sol de México el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco BASE, no hay un cálculo exacto de la incidencia de estos delitos sobre la inflación, pero dijo que la inseguridad podría llegar a representar hasta un punto porcentual.

La especialista destacó que la inseguridad pública restringe la oferta de bienes y que, además, el cobro de derecho de piso se ha convertido en un tipo de impuesto para los comerciantes.

Hay propietarios de tiendas que suben los precios de sus productos para poder sostener su operación, como es el caso de La Jaiba, quien es dueña de un negocio en Tampico, Tamaulipas, y prefirió omitir su nombre real por cuestión de seguridad.

La Jaiba contó a este diario que desde hace año y medio, que se desató la violencia en el estado norteño, tiene que pagar derecho de piso a grupos criminales que extorsionan a los comercios de la entidad.

En su caso, son dos mil 500 pesos a la semana, que tiene que pagar puntualmente o se arriesga a que lleguen a balear su casa o secuestren a algún miembro de su familia, platicó el comerciante.

Para sostener esta situación, la comerciante dijo que tiene que cobrar hasta un peso más en algunos productos que son de precios sugeridos, como refrescos, cerveza y cigarros, entre otros.

“No puedo subirle mucho porque de por sí ya hay carestía y eso eleva los precios, pero no estamos ganando mucho, entre la inflación, los cobros de derecho de piso y ahora la luz, que es en lo que más perdemos”, contó.

De acuerdo con la comerciante, el cobro de derecho de piso y las extorsiones afectan desde los limpiaparabrisas en las esquinas hasta las grandes empresas en Tamaulipas, una entidad que está marcada como foco rojo para la Anec y que en la primera quincena de junio tuvo una inflación más alta que el promedio nacional.

Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Colima, Aguascalientes, Veracruz y Jalisco, son algunas entidades donde la Anpec tiene reportes de cobro de derecho de piso que van de los dos mil a los 50 mil pesos mensuales, y que registraron alzas de precios mayores a la inflación general nacional.

El presidente de la Anpec subrayó que estos ilícitos llegan a impactar hasta en 20 por ciento de las utilidades de los comercios en el país.

Destacó que si bien algunos han tenido que elevar precios de productos, cinco por ciento de los 1.2 millones de puntos de ventas agremiados en el organismo han tenido que cerrar cortinas o cambiar de giro o dirección por esta situación de inseguridad.

“Son unos 60 mil negocios en todo el país que se han visto en esta situación, que no han soportado los cobros de la delincuencia y han tenido que cambiarse o en el peor de los casos cerrar”, contó Cuauhtémoc Rivera.

El presidente de la Anpec lamentó que estas circunstancias se han normalizado y que ya forman parte de la realidad del país, por lo que los comerciantes lo que hacen es contabilizarlas dentro de los estados de resultados de sus negocios y solo hacen ajustes a precios cuando pueden.

“Ya vivimos con la inconformidad de trabajar para otros que no aportan nada, esto detiene el desarrollo de los negocios y afecta sus intereses, mientras que las autoridades no hacen más que llamarnos a presentar denuncias, pero no estamos encontrando una respuesta a esta situación”, acusó el directivo.

Será este martes cuando la Anpec dé a conocer la edición 19 de su encuesta Inseguridad como Factor Inflacionario, en la que Cuauhtémoc Rivera dijo que se presentarán datos actualizados de cobro de derecho de piso, extorsiones y robo en carreteras, entre otros delitos que impactan a los comercios del país.