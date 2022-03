En Convención Bancaria, AMLO pedirá a empresarios que no dejen de invertir

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que durante la próxima Convención Bancaria, el mensaje que dará al sector empresarial es que aprovechen el buen momento vive México para que sigan invirtiendo e impulsando el desarrollo del país.

“No dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo del país”, será la recomendación del mandatario nacional durante la convención de banqueros que se realizará los días 24 y 25 de marzo en el puerto de Acapulco, Guerrero.

En su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que “la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como la inversión extranjera -y esto no es retórica, no es demagogia-, llevaba mucho tiempo en el que no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado, no hay depreciación de la moneda, no ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda, nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo”.

López Obrador agregó que México está considerado como uno de los mejores países a nivel mundial para recibir inversiones extranjeras y aseguró que hay gobernabilidad, paz y tranquilidad en el territorio, y “estamos ya enfrentando el problema de los homicidios con buenos resultados y hay una tendencia a la baja”.

Por lo anterior, el presidente aseguró que hay condiciones inmejorables para la inversión y “la actividad bancaria ha tenido buenos resultados, han obtenido buenas ganancias, lo mismo la Bolsa de Valores, tenemos reservas en el Banco de México que son históricas, o sea, hay un buen ambiente para la inversión, para las finanzas, para el desarrollo del país, entonces eso se debe aprovechar”.

Cobro de remesas

Por otra parte, López Obrador adelantó que abordará el tema del cobro por la intermediación de las remesas que se envían a México desde el extranjero.

Dijo que se debe aprovechar que se alcanzaron cantidades históricas de remesas que enviraron connacionales a México y destacó que ahora en el censo de población de Estados Unidos, se deben agregar la cantidad de hasta 6 millones de mexicanos más que viven en ese país.

“Son más de los que se tenían en el último censo de Estados Unidos nuestros paisanos y esas remesas pues se depositan y se envían por el sistema bancario, incluso yo hice el compromiso desde la primera Convención Bancaria qué bancos ofrecían las mejores condiciones a nuestros paisanos que envían remesas a sus familiares”.

Además, destacó que “no han cambiado las reglas (de transferencias de remesas), no se han hecho modificaciones para reducir los márgenes de utilidad o de intermediación, el cobro de comisiones, entonces todo eso lo vamos a tratar”.