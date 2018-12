¡Adiós bufandas! Crece el gasto para regalos tech en Navidad

A unos días de la Navidad, los centros comerciales aún se ven repletos de personas buscando un regalo, y las tiendas de equipos electrónicos no son la excepción. Incluso, el gasto en dispositivos tecnológicos ha crecido 96 por ciento en los últimos 10 años, según datos recabados por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

En el reporte Navidad Tecnológica , la agencia señala que entre 2008 y este año el gasto promedio de los usuarios de telecomunicaciones en dispositivos pasó de mil 349 pesos a dos mil 642 pesos, esto en el último trimestre, época en la que se elevan las compras navideñas.

“El último trimestre de cada año es el que registra el mayor crecimiento en ingresos para los negocios, tal que las ventas

aumentan su ritmo a partir del impulso que enfrenta el poder adquisitivo, por las prestaciones decembrinas y promociones típicas de la época, como el Buen Fin”, indica el reporte.

Según la empresa que estudia el comportamiento del consumidor, Kantar Worldpanel México, durante diciembre los mexicanos gastan en general 9.0 por ciento más que en el resto del año.

De acuerdo con Jacqueline Hernández, analista de The CIU, la diversidad de dispositivos electrónicos ha empujado el consumo en los últimos años, ya que mientras hace tres décadas las compras navideñas de tecnología se enfocaban principalmente en consolas de videojuegos dirigidas principalmente a niños y jóvenes, hoy existen una gran diversidad de productos que se adquieren para personas de todas las edades y perfiles de consumo.





Teléfonos inteligentes, tablets, reproductores de música, cámaras y drones, son sólo una muestra de la variedad de productos disponibles.

Sin embargo, destaca el consumo de smartphones, ya que los operadores móviles incentivan las ventas de dispositivos a través de sus facilidades de pago y promociones de temporada.

Según el reporte de The CIU, en el último trimestre de este año los distribuidores de telefonía móvil alcanzarán ingresos por 29 mil 720 millones de pesos por la venta de equipos, lo que representa 31 por ciento de los ingresos del año en su conjunto.

El gasto en comunicaciones se encuentra entre los 10 principales rubros de gasto de las familias en México, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), por encima de electricidad y combustibles.

Finalmente, el reporte de The CIU destaca que los videojuegos han sido uno de los mercados de mayor crecimiento dentro del sector tecnológico, con ventas estimadas en nueve mil 872 millones de pesos para el cuarto trimestre del año, 37 por ciento de los ingresos generados durante todo 2018.

“El mayor crecimiento en videojugadores se ha dado debido a los dispositivos móviles, lo que ha generado un nuevo mercado de regalos asociados con tarjetas para la compra de aplicaciones y videojuegos móviles”, concluye el análisis.