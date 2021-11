Deel: El talento ya no necesita pasaporte

Si no hay talento no hay empresa, asegura el reconocido emprendedor Pepe Villatoro. Para siquiera pensar en crear la mejor empresa posible se necesita al mejor talento posible donde sea que se encuentre.

"Lo que buscan las startups es al mejor talento posible y ese no está a la vuelta de tu oficina, está regado por el mundo. Entonces necesitas tener una plataforma que les resuelva la complicación de encontrarlo y contratarlo esté donde esté", platica.

Para encontrar a los mejores y atraerlos a las empresas más disruptivas, José Villatoro dirige en México al unicornio enfocado en recursos humanos, Deel.

Deel es una plataforma especializada en el reclutamiento internacional de talento al servicio de empresas de todos los tamaños y orígenes.

A diferencia de otros marketplaces que se enfocan únicamente en conectar a profesionales freelance con trabajos temporales, Deel facilita la contratación internacional a largo plazo y el pago del talento.

"El problema que soluciona es que sólo los corporativos con operaciones en otros países podían contratar a gente alrededor del mundo.

"Para los empresarios pequeños y medianos si encontrabas a una gran candidata de Argentina o de Ucrania no tenías cómo contratarlos porque no tienes una entidad legal en su país o cómo hacerle llegar el dinero", explica Pepe.

Como la startup lo anuncia, ayuda a las empresas a contratar a cualquiera, donde sea, a un click de distancia.

Según explica Pepe, cuando un empleador quiere contratar a un profesional en otra parte del mundo debe contar con operaciones bancarias, así como conocer el marco de compliance laboral y hacendario, así como pagar en moneda local.

Todos estos requerimientos son bloqueos que no les permiten acceder al talento que necesitan, por lo que Deel funciona como su entidad local encargada de cumplir con todos ellos para lograr una contratación.

Foto: Roberto Hernández

"Deel tiene una visión y un propósito que es el democratizar las oportunidades. Ya no tienes que estar en Silicon Valley, Nueva York o en Londres para acceder a las mejores oportunidades de trabajo en el mundo".

Según explica Pepe, los catalizadores del modelo de Deel son las tendencias mundiales del teletrabajo, las cuales ya eran importantes pero que se han masificado durante estos dos años de pandemia y confinamiento.

Por ejemplo de acuerdo a una reciente encuesta de la empresa demográfica Gallup, al menos el 69% de los empleados en EU están trabajando en una medida de manera remota, de los cuales apenas el 9% quiere regresar a la oficina de tiempo completo y un 30% buscaría otro empleo si es que su empleador eliminara del todo el trabajo remoto.

En tanto la startup se monta en las tendencias del software as a service y el fintech.

"Vemos un crecimiento fuertísimo del software as a service en general como sector porque se crean herramientas que simplifican las operaciones y los costos a las empresas con modelos de suscripción que van resolviendo cosa por cosa. Estás juntando dos mercados muy sexys para el capital venture".

Pepe explica que las nuevas generaciones, semillero del mejor talento tecnológico, buscan empleos que les aporten movilidad para vivir donde sea que les plazca.

Esto representa un cambio profundo entre las relaciones de ejecutivos talentosos y empresas, las cuales por defecto buscaban una reubicación del personal a sus oficinas centrales.

En el marco del mundo del emprendimiento –añade– la capacidad de las startups de contar con el mejor equipo les representa la diferencia entre ser exitosas y las que no.

Según Pepe, entre los 5 mil clientes corporativos con los que cuenta Deel en el mundo están el 30% de los unicornios tecnológicos globales.

"Lo que se está viendo es un cambio de paradigma. Las empresas old school antes decían '¿cómo evito el trabajo remoto?' y ahora las empresas lo ven como un beneficio parte de su cultura. Están teniendo una ventaja competitiva automáticamente contra esas empresas más viejas.

"Como startup tecnológica una de las cosas principales que buscas es crecer lo más rápido posible, entonces cuando les dices que ya no tienes que hacerte bolas con temas administrativos, fiscales, legales, y de payroll te dicen 'lo quiero'".

Foto: Roberto Hernández

CERRANDO EL DEAL

Deel es la creación del jóven emprendedor de origen francés Alex Bouaziz y la china Shuo Wang, quienes se conocieron durante una maestría en ingeniería en el MIT.

Según contó Bouazis a Forbes en 2020, de toda la vida ambos habían querido emprender pero para hacerlo también querían contratar a amigos que vivían lejos.

"Simplemente quisimos hacer ese mismo proceso fácil para cualquiera", dijo, quien también es hijo del inversionista de riesgo francés Philippe Bouaziz.

Según relata Pepe, Alex y Shuo se dieron cuenta con la iteración del modelo de que el verdadero problema que podían resolver no era ayudarle al freelancer a cobrar, sino a ayudarle a las empresas a contratar y pagar al talent en todo el mundo, lo que aportó mucha mayor escala y valor al proyecto.

Aunque comenzó antes de la pandemia, Deel registró rápidamente un crecimiento explosivo de 20x durante el 2020.

"Todas las empresas se volvieron remotas a la fuerza, se tuvo que cambiar el chip para no sólo contratar a gente que vive a la vuelta de mi oficina en la misma ciudad, sino que puedo ampliar el pool de talento disponible contratando a gente en otros países", explica Pepe.

Ésta es de las pocas startups que puede relatar el haber tenido cuatro series de inversión en un periodo menor a dos años con las cuales ha logrado amasar 629 millones de dólares en capital, contando de manera destacada con el respaldo del fondo Andreessen Horowitz, el cual ha invertido en empresas como Airbnb, Facebook, Lyft o Pinterest.

En sus últimas rondas de inversión, lideradas por el prestigiado YCombinator Continuity Fund, Deel se unió al club de unicornios globales al alcanzar una valuación primero de mil 250 millones de dólares en abril del 2020, y luego una de 5 mil 500 millones este octubre.

Sobre Deel, Anish Acharya, general partner en Andreessen Horowitz expresó recientemente: "el mundo en el que tenías un empleo durante toda tu vida ya se terminó. Los empleados más jóvenes quieren más flexibilidad e incluso quieren tener más de un empleo al mismo tiempo. Este es un cambio de mentalidad global en el que Deel está del lado correcto".

Por su parte Pepe Villatoro contaba con una amplia experiencia como responsable y speaker en expansión regional y marketing.

Previamente había sido la primer persona en México encargada en echar a andar las operaciones del gigante de real state y co-working WeWork, para más tarde fundar él mismo su emprendimiento más reconocido Fuckup Nights, que es una red global de oradores en la que comparten sus experiencias de fracaso y aprendizaje.

Foto: Roberto Hernández

"Curiosamente nació sin querer ser empresa, nació como borrachera y como pasatiempo entre amigos de contarnos historias de fracaso en un evento con cervezas y pasándola bien, como un pretexto para ver a tus amigos cada mes y escuchar fracasos", recuerda.

La experiencia emprendedora de Pepe le llevó a conocer mediante contactos a Bouazis, quien lo invitó al proyecto de Deel en México.

"Yo no estaba buscando chamba pero vi que esto era un cohete, una empresa como nunca antes había visto y dije 'vamos a intentarlo porque si no me sumo me voy a arrepentir cuando vea que es un monstruo'".

De acuerdo con el directivo, México ha sido el lanzamiento más exitoso de Deel a nivel global en términos de adopción de clientes.

Las razones –dice– son la integración económica del país con el mercado más importante del mundo, así como por el gran pool de talento mexicano que está siendo reclutado por empresas estadounidenses y –cada vez más– europeas.

"Somos la puerta de entrada a la economía más grande del mundo así como al idioma español, el segundo más hablado. México es clave y hemos sido el mejor mercado para Deel con el más rápido crecimiento.

"Siento que a veces los mexicanos pensamos en sólo atacar a Ciudad de México cuando realmente deberíamos estar pensando en ser uno de los líderes mundiales".

Según adelanta Pepe, se espera que para el 2021 la empresa cierre con un crecimiento de 10X, con una próxima salida a bolsa potencialmente entre los planes.

Para México en específico, el equipo de Pepe pretende multiplicarse por cinco para integrar a nuevas empresas y que comprendan la disrupción que representa para la contratación de personal.

Según dice, la importancia de México para Deel es muestra del gran potencial que tiene entre su población, la cual está siendo reclutada por algunas de las firmas más importantes del mundo, así como de lo rápido que el ecosistema laboral ha cambiado en los últimos dos años.

"A una empresa que quiere que toda tu gente esté en su oficina yo no le invertiría mi dinero porque se están limitando.

"El mejor talento quiere jugar con los top players, estar en donde está el mejor talento. Y si no tienes el mejor talento pues esto se vuelve una bola de nieve o un círculo vicioso.

"A mí lo que me mueve mucho es la inclusión que todo esto genera, personas que antes por género, discapacidad y origen no accedían a las mejores oportunidades, porque entonces puedo vivir en Uganda con un sueldo de Londres y ahí se va emparejando un poquito esta desigualdad histórica en el mundo".

