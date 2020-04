Disruptores | Lalamove: El apostador de Hong Kong

La logística es la médula espinal de nuestra forma de vida, explica Albert Go. No existe economía sin el envío y recepción de mercancía a clientes y vendedores. Esto permanece cierto a pesar de estar en medio de la pandemia sanitaria más grande que nuestra generación haya experimentado.

Lalamove, la empresa global de logística que Albert Go dirige en toda Latinoamérica, se asegura que esta cadena de oferta y demanda no se rompa en las condiciones actuales de crisis económica y aislamiento social... que la mercancía de pequeños y grandes negocios no deje de llegar.

“Definitivamente el Covid-19 es desafiante, todas las industrias del mundo están enfrentando muchos retos en todos los frentes, es una crisis sin precedentes. Lalamove claro que ha sido afectada por esto, pero te diría que no tanto comparada con otras industrias. La logística es la espina dorsal de cualquier economía y si la detienes se detiene prácticamente todo el mundo. Aún necesitas de alguien que reparta comida, tus compras de supermercado desde las tiendas, y Lalamove está tratando de hacer su parte”.

Lalamove es una plataforma tecnológica-logística de reparto al alcance de pequeñas y grandes empresas. Mediante ella, los comercios pueden establecer rutas en las que repartidores independientes recogen pedidos y los entregan en puntos específicos, ya sean puntos de venta o clientes. En esencia, es el matrimonio entre Uber y DHL.

Los usuarios, que son empresas de cualquier tamaño, establecen qué mercancía debe ser recogida en cierto punto, el tipo de transporte necesario, desde motocicletas, vans, camionetas o camiones, y luego señala en un mapa dónde debe ser repartida y si hay escalas.

Los usuarios cuentan con todos los datos del repartidor, su ubicación y lo califican al final de la entrega en términos de calidad, lo que abona a la seguridad.

Así, un proveedor de verdura hace llegar sin problemas sus pedidos a los mercados, una tienda en línea de artículos deportivos hace sus entregas, o una repostería local envía sus productos a cafeterías y tiendas.

“La experiencia de usuario tratamos de hacerla lo más sencilla que se pueda. Digamos que eres un usuario completamente nuevo, sólo te registras, creas un usuario y estableces tu primera orden de entrega. Toda la experiencia de usuario es como si contrataras servicios de entrega de comida o tomar un taxi con tu teléfono inteligente.

Foto: Cortesía Lalamove

“Nuestra aplicación está construida a partir de la logística para alguien que no tenga experiencia previa. Es altamente especializada, pero al mismo tiempo es familiar y está construida de manera diferente para tomar en consideración a las diferentes compañías que necesitan tener acceso a este tipo de servicios”.

Según explica Albert, el diseño sencillo de Lalamove especialmente está enfocado para que empresas pequeñas puedan contar con un servicio de logística a la medida, lo que les permite reducir costos de entrega y tiempo, ayudándoles a ganar clientes e ingresos.

Esto difiere de los servicios tradicionales de logística, los cuales son más complicados por el número de personas involucradas en la entrega de un paquetes, tardados y costosos para un pequeño comercio.

“Gran parte de nuestra base de clientes son pequeños y medianos negocios. Los servicios mundiales como DHL o Fedex, tienden a ser más costosos y son más lentos. Con nosotros el repartidor que conoces será el mismo que entregará tu paquete, así que no cambia de manos tanto, es más seguro y diría que toda la experiencia es mucho más fluida, porque puedes tener tu paquete en menos de una hora”.

Los repartidores que se emplean en La lamove pueden ser personas comunes y corrientes con motos y camionetas que deseen poner a trabajar, así como empresas ya establecidas de logística con flotillas propias.

La plataforma se asegura de hacer un match entre las necesidades de las empresas en sus repartos y la capacidad de Podcast los repartidores, como por ejemplo si los transportes cuentan con refrigeradores, grúas, o capacitación para el movimiento de cierta mercancía.

Podcast “La logística es una industria muy especializada, por ejemplo a un taxi puedes decirle ve y recoge a alguien y el proceso es muy homogéneo todas las veces, pero para la logística hay factores como el manejo de la mercancía, equipo especial que se requiere para hacer el traslado de una manera adecuada. Es responsabilidad de nuestra plataforma el ser capaz de hacer el match entre tus necesidades y el repartidor adecuado”.

La capacidad de trabajar para empresas pequeñas y grandes le ha permitido a Lalamove acaparar la atención de cadenas Podcast multinacionales que buscan reducir costos asociados a la logística.

Por ejemplo, en el mercado asiático Lalamove ya se encarga de hacer las entregas de conglomerados como Google, McDonalds, 7Eleven o IKEA, lo que da cuenta del potencial de la plataforma en la cadena logística global.

Esto puede cobrar mayor impacto –dice Albert– en el caso de una crisis global, en la que las empresas multinacionales necesitan reducir costos fijos como el mantenimiento de flotillas propias.

“Durante tiempos de crisis como los Podcast que estamos viviendo es de esperar que las empresas volteen a ver el outsourcing para hacer sus entregas y no a utilizar un activo permanente, así las personas que tengan sus propias flotas probablemente están viendo alternativas y Lalamove estará ahí para Podcast ofrecerla si están dispuestos a probarnos”.

ROYAL FLUSH

Lalamove es la creación del emprendedor hongkonés y casi legendario, Shing Chow.

Egresado de la carrera de Economía en Stanford con honores, regresó al final de los 90 a Hong Kong para desempeñarse como consultor en la consultoría internacional Bain and Company. En 2002 Chow cambió drásticamente el rumbo de su vida cuando renunció a su prestigiado empleo y se convirtió en jugador profesional de póker, generando ganancias por 30 millones de dólares durante una carrera de ocho años en las mesas mejor valuadas del mundo.

“Estaba aburrido, quería emprender mi propio camino. El póker empezó como un hobby y creí que podría convertirlo en una profesión. Hice suficiente dinero para ser financieramente independiente pero fue un camino largo”, platicó el propio Shing en el podcast de emprendimiento asiático The Jay Kim Show.

Según su biografía corporativa, después de tener estabilidad financiera y con ganas de realizar algo completamente nuevo, dejó el póker profesional y enfocó sus esfuerzos y recursos en la industria logística para crear Lalamove.

“Shing es una persona muy interesante, cuando comenzó Lalamove en 2013 no tenía ninguna experiencia lanzando una startup, sólo vio la oportunidad en el internet y la movilidad y tuvo muchas agallas, básicamente apostó todo el dinero que había ganado para comenzar Lalamove”, cuenta Albert.

Lalamove inició operaciones en Hong Kong y en cuestión de meses expandió operaciones hacia China, Taiwan, Singapur y Tailandia.

Considerada el primer unicornio hongkonés, Lalamove logró inversiones por 300 millones de dólares para su expansión hacia la India, así como América Latina a partir de agosto de 2019, con Brasil y MéxiPodcast co como primeras paradas.

Caracterizada por una rápida expansión, la plataforma presume contar con 15 millones de repartidores, 19 mil 700 clientes y 3.5 millones de entregas haciéndose cada mes.

Hasta hace nueve meses Albert se dedicaba a dirigir las operaciones de Lalamove en el mercado filipino, quien gracias a los resultados obtenidos fue enviado para dirigir América Latina.

“Hemos sido muy exitosos, fuimos capaces de atraer a inversionistas industriales y para expandirnos de sólo (camionetas) vans a también motos y camiones, creo que al momento Lalamove es uno de los servicios más completos bajo demanda en entregas, incluso más que nuestros competidores directos.

“Tendemos a movernos muy muy rápido, llegamos en junio a Brasil y sólo me enteré de que me mandaban hacia allá un par de semanas antes. Creo que la razón por la que fui elegido, además del éxito de Filipinas bajo mi liderazgo, creo que soy uno de los más aventureros. Empaqué mis cosas inmediatamente y estaré estacionado aquí casi indefinidamente, creo que toma un tiempo para que puedas dar ese salto e irte a un mercado extranjero al otro lado del planeta”.

DRAGONES Y ÁGUILAS

Según explica Albert, la llegada de Lalamove a México desde diciembre de 2019 es un paso crucial para las operaciones de la empresa. Al ser la segunda economía más grande de la región, expuesta a grandes competidores en el mercado de logística y con una rápida adopción tecnológica, el reto mexicano pondrá a prueba al modelo de Lalamove como una empresa global.

“Considero a México uno de nuestros mercado más importantes. El proyecto Latinoamericano está en etapas tempranas,

(...) es un proyecto insignia para nosotros porque es la primer aventura fuera de Asia y lo tomamos muy en serio, estamos invirtiendo mucho en asegurarnos de que esto sea un éxito. Somos una compañía global y el éxito de Latam es crucial en hacer de eso una realidad”.

Como parte su estrategia de arranque en México, al momento Lalamove no está cobrando comisiones en cada reparto, las cuales son su modelo de negocio en Asia. La idea es atraer a más y más repartidores, los cuales son el corazón de sus operaciones. Entre más haya, habrá más oferta disponible para los usuarios.

“Queremos asegurarnos que estamos invirtiendo en educar y construir el mercado, así que para nosotros estamos poniendo una pausa a cobrar una comisión para que más usuarios y repartidores prueben nuestra plataforma, para que los repartidores ganen más y podamos hacer crecer el negocio más rápido. Ha sido todo un reto, la forma de hacer las cosas en México es muy diferente a la de Asia.

“En el largo plazo definitivamente hay muchas oportunidades en México y Lalamove puede tener un rol muy potente en hacer crecer la economía, la industria local y a los pequeños negocios”.

Según explica Albert, la pandemia del Covid-19 ha afectado sus expectativas de rápida expansión en la región, derivado de una crisis en negocios y economías; sin embargo, no las ha eliminado por completo. Así, se mantiene optimista.

–¿A pesar de la crisis mundial van a poder crecer como lo han estado haciendo?–, se le pregunta.

–Regresando a nuestras raíces asiáticas creo firmemente que de cara a las crisis habrá muchas oportunidades, porque cuando hay problemas globales las empresas también tienen problemas por arreglar. El tiempo dirá si nuestra estrategia es correcta o no, pero definitivamente tengo muchas esperanzas y confianza en que podemos crecer muy fuerte y lo vamos a hacer, me aseguraré de que eso suceda–, finaliza un confiado Alberto Go.