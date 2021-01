Disruptores | Rocket Lab, una opción para destacar en el universo de las app

Cada día se lanzan al mercado unas 2 mil 700 aplicaciones nuevas en la Play Store de Google, de acuerdo con datos de la firma especializada en inteligencia de negocios digitales 42 Matters.

Con esto en cuenta, el emprendedor Juan Echavarría Coll arroja una pregunta a los desarrolladores que cada vez lanzan más opciones al público: ¿Cómo pretenden hacerse destacar enmedio de esta galaxia que multiplica su tamaño cada año?

"Prácticamente es imposible destacar sin la ayuda del marketing. La problemática es que existen muchísimas aplicaciones y que el común de la gente utiliza siempre las mismas.

"Como desarrolladores, si queremos estar en la mente del usuario no sólo debemos crear algo radical en el mercado que genere valor a las personas, sino que debemos de poder llegar a ellas a través de distintos canales".

Según Echavarría, su empresa, Rocket Lab, tiene la solución a este problema.

Rocket Lab es una empresa de marketing enfocada en hacer crecer la base de usuarios de cualquier tipo de aplicación. La labor de esta empresa se basa en centralizar en un solo lugar todas las estrategias de marketing digital en pos de este objetivo.

Mediante su interfaz, y con la asesoría de Rocket Lab, los desarrolladores colocan campañas publicitarias de su app en todos los espacios digitales que lo permiten, como pueden ser redes sociales, servicios de streaming, sitios web editoriales, blogs, juegos móviles o incluso otras apps.

Así, desde Rocket Lab un desarrollador coordina sus videos publicitarios de YouTube, sus inserts en Instagram, sus post en Facebook, sus gifs en Tik Tok, así como los anuncios de Google, Twitter, Snapchat o Call of Duty Mobile.

"Cuando un desarrollador lanza su app puede que tenga un producto increíble pero no necesariamente tiene el conocimiento sobre publicidad o de cómo conectar con los usuarios.

"Entonces lo que hacemos es mostrar anuncios en cualquier sitio o aplicación que permita hacerlo. Somos un concentrador que se puede conectar a más de 3 mil redes distintas".

De acuerdo con datos de Rocket Lab, el 80 por ciento de los nuevos usuarios que les llegan a sus clientes lo hacen a través de las campañas armadas por el equipo de Juan, lo que da muestra de la efectividad de la herramienta.

Según explica el emprendedor, uno de los principales valores agregados de la plataforma es que tiene su origen en México y que por lo tanto conoce los patrones de consumo de los usuarios, por lo que puede aportar, mediante algoritmos complejos de análisis de big data, trajes hechos a la medida para maximizar los resultados de los desarrolladores.

"Tratamos de entender a la audiencia con base en datos, así como las regiones. Eso se llama audiencia look alike. Cuando detectamos a qué tipo de persona le puede interesar más la app buscamos dar con ese tipo de usuario a través de algoritmos inteligentes. Maximizamos el potencial de éxito al mostrar anuncios a la persona indicada".

Asimismo, el modelo de negocio de Rocket Lab está basado en resultados, al cobrar sólo por instalaciones de la aplicación o por compras hechas en ella por usuarios que llegaron gracias a una campaña publicitaria.

De esta manera, explica Juan, se democratiza el mercado al darle a pequeños desarrolladores que están comenzando la oportunidad de llegar a más usuarios y hacerse de un rincón en el saturado mercado de las apps.

"Los desarrolladores están centrados en mejorar la experiencia de usuario y no en la matemática de la publicidad. Esto no es tan común en la industria sobre todo en México, en la que puedas obtener un valor incremental sólo pagando por resultados y dormir tranquilo en que tus números van a estar positivos.

"Lo que queremos hacer con esta metodología es poder ayudar a impulsar el mercado de las aplicaciones móviles en México", cuenta.

LIBRE MERCADO

Juan es un tecnólogo enfocado en desarrollo de negocios digitales, quien durante ocho años ha llevado su carrera al interior de la consultoría de marketing digital Headway Digital en sus oficinas de Buenos Aires, así como en el unicornio argentino Mercado Libre.

Según cuenta, en Mercado Libre le fue encargada el área de marketing de la aplicación, por lo que se enfrentó al reto de encontrar nuevos espacios para colocar publicidad de una marca ya reconocida como lo es este marketplace.

"Me preguntaba cómo voy a hacer para adquirir nuevos usuarios, yo, que me consideraba alguien que tenía experiencia en el tema, no tenía muy claro para dónde ir.

"Empecé a entender a las aplicaciones cuando tienen problemas de desarrollo y de producto (...) y se empezó a gestar la idea de cómo hacemos para ayudar a las aplicaciones y dar un servicio integral que les sume valor".

De acuerdo con él, México funciona para Rocket Lab como punta de lanzamiento hacia todos los mercados de habla hispana posibles, pues la solución está basada en el conocimiento local de los consumidores.

Así, con un año y meses de existencia Rocket Lab ya cuenta con oficinas en México, España, Brasil, Argentina y Colombia, con miras a expandirse a otras latitudes.

"Lo decidimos hacer en México justamente porque notamos que el mercado estaba creciendo muchísimo, que cada vez habían más aplicaciones, mucha oportunidad y realmente creíamos que el mercado necesitaba una solución local".

Según explica Juan, el concepto de Rocket Lab se encuentra más que vigente en estos tiempos inciertos. No sólo los pequeños desarrolladores están batallando para encontrar nuevos usuarios, sino que marcas como Mercado Libre también están en esta situación a pesar de presupuestos millonarios enfocados en el marketing.

Y es que –refiere– en su experiencia, de cada 100 nuevas aplicaciones que llegan al mercado apenas una alcanza a destacar en este creciente mar.

"Si una empresa que es un unicornio no sabe bien para dónde ir o qué hacer, si no hay manual donde está todo escrito, en las aplicaciones más pequeñas obviamente lidian con lo mismo y mucho peor".

Esto ha cobrado relevancia durante la pandemia, en la medida que el mercado de apps ha crecido, tanto del lado de los consumidores como por un mayor número de desarrolladores.

Según distintas firmas especializadas, como Sensor Tower, la pandemia aceleró la adopción tecnológica de apps en distintos rubros de la vida diaria, desde el retail, la educación, la salud o el teletrabajo. Así, se estima que el gasto global en apps llegará a los 171 mil millones de dólares al 2024 a pesar de la crisis económica que la pandemia ha desatado, cuando en 2019 fue de 85 mil millones.

De acuerdo con Juan, su equipo ha observado en las personas un renovado interés de echar a andar un negocio basado en una app, ya sea en la búsqueda de independencia económica, para trabajar a distancia, o a falta de un empleo formal.

No obstante, alerta, además de una campaña publicitaria robusta, estos nuevos desarrolladores deben tener un producto de valor para que su app pueda aspirar a destacarse.

"La gente empezó a usar su móvil más y empezó a encontrar más soluciones para su vida diaria, lo que nos ha impulsado de alguna manera. Pero hay una realidad y esa es que no podemos a ayudar a todas las apps si no tienen un mercado, nadie las descarga o si los que la descargan la desinstalan.

"No obstante, lo que siempre le decimos a la gente es que si tiene una idea, que se anime, que lo intente. Y la verdad que no es un mundo tan complejo, si los nuevos desarrolladores parten de la premisa de ayudar a la gente creemos que puede ser muy exitosa".

