Dólar alcanza 19.59 pesos a la venta en bancos capitalinos

México.- Esta mañana, el dólar libre se ofrece hasta en 19.59 pesos, con una variación al alza de 13 centavos respecto al cierre del viernes, y se adquiere en un precio mínimo de 18.00 pesos en bancos de la Ciudad de México.

De acuerdo con Banco BASE, la depreciación de la moneda mexicana ocurre a la par de un debilitamiento de las divisas de economías emergentes, ante el nerviosismo relacionado a desbalances macroeconómicos y el riesgo político que afecta economías como la de Turquía, Brasil y Argentina.

Además, agregó que a pesar de la depreciación del peso, esta mañana la mayoría de las divisas cotizan de manera estable, debido a que los mercados financieros están cerrados en Estados Unidos por el Día del Trabajo, lo que reduce la liquidez del mercado cambiario y el volumen de operaciones con fines de especulación.

Por otra parte, aclaró que en la semana, el tema más relevante para México seguirá siendo el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues la semana pasada la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso el acuerdo que logró con México.

Lo anterior, con el objetivo de que se apruebe un tratado bilateral. No obstante, el ánimo del mercado no es positivo, pues Canadá no logró ningún acuerdo con Estados Unidos y las conversaciones se retomarán hasta el miércoles 5 de septiembre, añadió.

Para este lunes, la institución financiera prevé que el tipo de cambio se cotice entre 19.15 y 19.30 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta.

Por su parte, el Banco de México informa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.1792 pesos.

Asimismo, indica que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se sitúa en 8.1086 y 8.1491 por ciento, ambas con ganancias de 0.0048 y 0.0049 puntos porcentuales, cada una.



CITIBANAMEX



COMPRA



VENTA



DOLAR LIBRE



18.55



19.40



INTERBANCARIO



19.21



19.22



EURO



22.33



22.34



YEN



0.172



0.173



LIBRA ESTERLINA



24.74



24.78









BANCOMER





COMPRA





VENTA



DOLAR LIBRE



18.51



19.59



INTERBANCARIO



19.21



19.23



EURO



21.61



22.69



YEN



0.162



0.196



LIBRA ESTERLINA



24.04



25.12









BANORTE



COMPRA



VENTA



DOLAR LIBRE



18.00



19.40



EURO



21.70



22.65



YEN



0.170



0.177



LIBRA ESTERLINA



24.35



25.25









SANTANDER



COMPRA



VENTA



DOLAR LIBRE



19.04



19.45



EURO



22.05



22.74