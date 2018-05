El ataque no fue en el terreno de la banca: ABM

La Asociación de Bancos de México (ABM) aclaró que nos fue objeto de un ciberataque. El problema ocurrió en los "conectores" entre las instituciones y el SPEI.

"Realmente no estamos frente a un ataque a la banca, el SPEI, como la carrera, los coches son los bancos y aquí lo que falló fue un semáforo, en lugar de ponerse rojo dio verde; realmente no sufrimos un asistente a la banca; el tema del hackeo es un asunto de preocupación permanentemente; aquí estamos hablando de un terreno que está afuera de la banca, que es la conexión, que es como el equivalente al semáforo que decimos, entonces realmente la banca no es víctima de ese hackeo. Yo creo que es importante el término porque realmente el ataque no es a la banca, es al flujo de la transacción", aseguró Alberto Gómez Alcalá, presidente Ejecutivo de la organización.

Antes de la conferencia, en un reporte el Banxico señaló que los ataques fueron en contra de los proveedores que contratan los bancos para conectarse al SPEI, cuyo "adecuado funcionamiento" es responsabilidad de las instituciones.

Marcos Martínez, presidente de la ABM, anunció que la banca realizará una "inversión millonaria" para la creación de una plataforma de comunicación anónima interbancaria, con el objetivo de que los bancos se avisen en caso de que identifiquen un posible ataque.