Empresarios no me pidieron, me ofrecieron su ayuda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló tras la reunión de ayer con empresarios que ellos "no me pidieron, me ofrecieron ayuda".

A esta reunión, detalló el mandatario, acudieron Carlos Slim, Alberto Bailleres y German Larrea, así como otros que conforman Grupo Ciudad de México, quienes apoyaron su proyecto para reactivar la economía del país.

Esta tarde, el mandatario se reunirá con empresarios de Monterrey, Nuevo León, para abordar la contingencia por el coronavirus.

López Obrador no dio detalles del encuentro, sólo adelantó que la visita del grupo de los 10 será en Palacio Nacional a la hora de la comida.

En los últimos días el mandatario ha sostenido encuentros y hasta teleconferencias con miembros de la Iniciativa Privada por el Covid-19.

Sobre su reunión del lunes, destacó, hubo colaboración y apoyo a las medidas anunciadas por el gobierno federal para atender la pandemia y sus efectos económicos.

“Les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo. La conversación, fue para agradecerles, porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa”, insistió López Obrador.

Sobre el encuentro, dijo, "fue muy buena en ese sentido. No me pidieron, me ofrecieron ayuda”, agregó.

Explicó que los empresarios ofrecieron pagar lo antes posible, o adelantar pagos a sus proveedores, además de que “están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida”.

El mandatario también señaló que aunque la prioridad es salir de la contingencia, se busca que al concluir se produzca una derrama económica en el país para generar empleos y fortalecer el consumo.

“Ese es el plan que se les dio a conocer y estuvieron de acuerdo, y lo más importante, su apoyo al gobierno”, insistió.