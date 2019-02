En 2019 no habrá permisos para importar gasolina: Rocío Nahle

En 2019 no habrá más permisos de importación de gasolina, aseveró la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, “ello porque no vamos a terminar con el huachicol de abajo para seguir con el huachicol de arriba’’.

Ante senadores, durante su Reunión Plenaria, la funcionaria relató que se encontraron con mil 73 permisos de importación de gasolina que se dieron del 2015 al 2018; de esos tienen vigencia la mayoría por un año. Había vigentes 587 para el 2018, sin embargo, solamente se utilizaron 41. Es decir, 546 permisos no se utilizaron.

“Pusimos orden, no estaba establecido o no estaba claro, que los permisos no pueden ser transferibles, porque al momento de la crisis me llegó una persona y me dijo, oiga, yo voy a importar, voy a ser un clúster en todo el norte, voy a meter gasolinas y voy a surtir Chihuahua, Coahuila y Nuevo León’’.

Le dije, prosiguió su relato Nahle García- muy bien y le pregunte qué permiso tiene, me dijo: yo no tengo permiso, lo tiene tal persona y yo voy a hacer un clúster con ellos. Le dije, pues fíjese que no, porque no vamos a terminar con el huachicol de abajo para seguir con el huachicol de arriba.

No se va a dar ni un sólo permiso

“Aquí viene un orden, empezamos a revisar y hoy en el 2019 no se va a dar un solo permiso de importación de gasolina, incluso, sino lo v firmo yo. Está la subsecretaría de hidrocarburos donde por normativa, y dije no, no. Cada permiso debemos conocer de dónde viene la gasolina y a donde va llegar’’.

Durante la reunión con la bancada de Morena, explicó las acciones para combatir el huachicoleo y acusó en medio del cierre de ductos para combatir ese delito, que firmas como Fitch esperaron cinco meses.

“Se le ocurrió bajarle la calificación a Pemex justo cuando estábamos en el combate y que ustedes habían aprobado estas inversiones; claro que no era entendible porque lo estaban haciendo, sabemos de sus números, de cómo se maneja su economía, pero tuvieron 5 o 6 meses para hacer calificaciones y se esperaron a que nosotros llegábamos y estábamos en el cierre crucial de válvulas donde se estaban robando el combustible, pues no entendemos si se metió a la política Fitch’’.