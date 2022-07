En Debate | Refinería de Dos Bocas

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Sí, hubo un aumento (de costos), pero no de 18,000 millones, pues como un 20-30% (…) O sea, va salir como 11-12 (mil millones), incluyendo IVA y lo que cuesta es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria. (El 2 de julio) va a empezar el periodo de prueba, yo espero que para finales de año y principios del próximo (comience a refinar), ah, porque también dicen que no va a haber producción hasta el 25, no, vamos a producir el año próximo a toda la capacidad con Dos Bocas”.

Te puede interesar: AMLO inaugurará Dos Bocas… pero solo las oficinas

Carlos Loret De Mola

Periodista

“El 2 de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inaugurará una refinería que no refina nada. No entrará un solo barril de petróleo ni saldrá de ahí un solo litro de gasolina de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas. La inauguración será una simulación, un montaje motivado por el ego de AMLO: la fecha de la inauguración conmemora el cuarto aniversario de que ganó las elecciones presidenciales”.

Finanzas Un sueño hecho realidad: AMLO en la refinería Olmeca de Dos Bocas

Francisco Cervantes Díaz

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE

“Es una obra que arranca la infraestructura, falta la operación. La operación puede llevar un poquito más, no es fácil arrancar una planta de ese tamaño, no es fácil. Ojalá sea lo antes posible, porque creo que el momento que está pasando ahorita por todas las crisis para México se vuelve una oportunidad”.





Rosanety Barrios

Consejera por el IPADE

“El proyecto de la refinería de Dos Bocas ha desatado desde su origen, una gran polémica sobre su viabilidad. Los argumentos son muchos. Entre ellos: impacto ambiental, transición energética, la sobre capacidad de refinación en el planeta y la eficiencia de las refinerías de Houston; sitio de donde importamos la mayoría de nuestros combustibles”.

Sociedad ¿Cómo si no está terminada?: inauguración de Dos Bocas sorprende hasta a tabasqueños

Rocío Nahle

Secretaria de Energía

“Con el objetivo de incrementar la elaboración de productos de mayor valor agregado en el país, cuidar la balanza comercial e impulsar el desarrollo económico y social del sureste mexicano, el Gobierno de México impulsa la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco. Este proyecto ha generado en total 34 mil 42 empleos directos e indirectos para brindar oportunidades a las y los mexicanos”.





Soraya Pérez

Economista y diputada tabasqueña

“Hoy a casi 4 años (de iniciada su construcción), puedo asegurarles que la obra más opaca de la historia del Gobierno de México es la Refinería de Dos Bocas. Nadie sabe qué pasa ahí adentro, los trabajadores han organizado huelgas que se han minimizado, sus uniformes se han teñido de sangre, los paraiseños se preguntan cuándo se irá el polvo que respiran y los vehículos de carga pesada con material peligroso de sus calles”.





Claudia Sheinbaum

Jefa de Gobierno de la CdMx

“Si estamos aquí para conocer el gran proyecto de la refinería, ayer lo dijo el Presidente, una vez más, la importancia de la soberanía energética; el próximo año con la producción de gasolina, diésel, nos va a permitir el autoconsumo, es algo histórico en tiempo récord, que se ha logrado”.