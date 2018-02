Ernesto Torres Cantú: “Invertiremos, gane quien gane elecciones”

La solidez que muestra hoy en día la economía mexicana, resultado del paquete de reformas estructurales que se aprobó en este sexenio, “fruto del esfuerzo de las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales del país”, permitirá que el proceso electoral de este 2018 sea terso y sin mayores contratiempos económicos, señaló en entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), Ernesto Torres Cantú, director general de CitiBanamex.



-Con una inflación elevada, un peso depreciado y altas tasas de interés ¿No aparecen los fantasmas de crisis de final de sexenio?

"El contexto actual es muy diferente al de 1994, todos conocen a alguien que en aquél entonces perdió su casa o negocio y una diferencia básica es que los créditos hipotecarios en aquél entonces eran a tasa variable, ahorita son a tasa fija, entonces, independientemente de lo que pase, tu pago no se va a mover, es decir, es un cambio radical de 180 grados a comparación de cómo era antes."

Y muestra de la confianza que inyecta la economía mexicana, el entrevistado informó que Citibanamex mantiene en marcha su plan de inversión de 25 mil millones de pesos que anunció a finales de 2016 y que se irán colocando hasta el año 2020, “gane quien gane las elecciones”.

“Todo eso nos hace ver que la perspectiva de México, independientemente de coyunturas de corto plazo, como las elecciones, va a seguir siendo sólida y con un gran potencial en los siguientes años hacia el mediano y largo plazo”, afirmó.

Informalidad y seguridad, pendientes

A escasos diez meses de que termine la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el saldo es claro: La formalidad de la economía y la seguridad son los dos grandes pendientes que deja el actual gobierno federal, sentenció Torres Cantú. Advirtió que así como se lograron importantes avances en esta administración, como el caso de las reformas estructurales, lo cierto es que quedaron pendientes temas de gran importancia, por lo que será el siguiente sexenio, sea del color que sea, el responsable de resolverlos ante la exigencia de la sociedad.

Consultado en el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaiso, inmueble de estilo colonial barroco del siglo XVIII, localizado en el Centro Histórico de la capital, el CEO del tercer banco más grande del país, reflexiona, analiza y sentencia: “Los mexicanos ya estamos más que listos, deseosos y exigiendo un cambio en términos del Estado de Derecho para todos”.

El costo del flagelo no es menor. El INEGI estima que la inseguridad le cuesta a México 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) y 2017 fue el año más violento de la historia del país: 25 mil 339 homicidios. “El tema de Estado de Derecho viene desde hace décadas y ya es momento de que se resuelva”.

¿Y el otro pendiente?

"Informalidad: Entre 50 y 60% de todos los trabajadores de México no están en el sector formal, es increíble, quienes además tienen un costo enorme por no estar en la economía formal porque no tienen seguridad social, crédito para vivienda, cuenta de ahorro para el retiro y es sumamente importante que lo corrijamos. Es un tema de justicia social”, exclamó.