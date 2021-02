Evolución | Inversiones a distancia, la nueva tendencia en el mercado mexicano

El confinamiento hizo que los mexicanos cambiaran todo tipo de hábitos, desde quedarse en casa el mayor tiempo posible, hasta los canales que eligieron para invertir.

Hoy ya no se usa a los traders para decidir dónde se pone el dinero. Hoy el celular es piso de remates y espacio para la compra y venta de bitcoins. De acuerdo con un estudio de App Annie, una empresa especializada en analizar el comportamiento de las aplicaciones móviles en el mundo, el año pasado, el tiempo que pasaron los mexicanos en las apps de inversión se incrementó 115 por ciento, lo que fue similar al alza en Canadá y sólo superado por China y Estados Unidos.

Si bien las aplicaciones para pequeños inversionistas no son nuevas, el encierro permitió juntar dinero y tener un poco de tiempo extra a quienes mantuvieron su trabajo y laboraron desde casa, lo que sumado a un ecosistema digital que cada vez facilita más y ofrece más opciones para entrar al mercado bursátil, hizo que los mexicanos que coqueteaban con la idea de invertir, por fin dieran el paso que les faltaba para comprar las acciones de sus empresas favoritas.

Los elementos en los que puede invertir el público mexicano son muy variados y se pueden encontrar en diferentes plataformas.

El rango va de los préstamos persona a persona, a través de plataformas de crowdfunding, hasta las aplicaciones internacionales como Robinhood o eToro, que ofrecen la posibilidad de invertir desde canastas de monedas extranjeras, pasando por materias primas, como el petróleo o el cobre, hasta las acciones de empresas como Tesla, Apple, o las grandes farmacéuticas del mundo, sin tener que desembolsar millonadas.

Tali Salomon, directora regional para España y Latinoamérica de eToro, aseguró en entrevista con este diario que el incremento de inversionistas en México es “un avance fantástico”.

“Se ve la ‘revolución mexicana’ por decirlo en alguna forma, en que los mexicanos quieren tomar sus propias decisiones de inversión. Hace mucho tiempo en México, el mexicano era una persona no bancarizada y no relacionada con el sistema financiero y México entre los países latinoamericanos no es un tercer mundo, sino un segundo mundo, pero tenía ciertas carencias que lo metían en un segundo mundo, y ver este aumento de gente interesándose por las apps, obviamente que fue impulsado por el coronavirus, porque estás más tiempo en casa, puedes investigar más para tomar decisiones y tienes más tiempo”, dijo la especialista de la plataforma de inversiones.

Por más que haya habido gente que perdió el trabajo, añade, también disminuyó el consumo también por la pandemia, lo que empujó a hacer otras cosas como manejar mejor el dinero y educarse más desde el punto de vista financiero.

A esto se suma la difusión de la información a través de medios convencionales, así como de foros por internet como Reddit, de donde surgió el polémico fenómeno de GameStop.

“Los medios de comunicación ayudan, todo el tiempo estamos hablando de qué pasa con esta acción o qué pasa con esta otra acción. Hoy los dos temas son qué pasa con la pandemia y qué pasa con el mercado financiero”.

ACELERADOR A FONDO

La app eToro registró cinco millones de inversionistas nuevos el año pasado en la región, dijo Tali Salomon, una cifra que se compara con un crecimiento promedio de un millón de personas en los años previos.

Sólo en enero de este año, abundó, la compañía sumó un millón de inversionistas nuevos, es decir, logró su promedio de un año, en un mes.

De acuerdo con Alberto Ratia, CEO de FintechU, la primera universidad en América Latina especializada en el ecosistema fintech, la disminución en los montos iniciales de inversión permitió meter el acelerador a fondo en el número de inversionistas en México.

En el caso de eToro, el monto mínimo para invertir es de 200 dólares, es decir, cuatro mil pesos, pero hay apps como Kuspit, en la que se puede invertir desde un dólar.

Además, los servicios electrónicos de inversión fomentan el autoservicio de los clientes en materia de inversión.

“Desde la comodidad de tu casa, tú generas el contrato con la empresa, mandas el dinero que quieres invertir, entras al sistema y seleccionas en qué compañías de la bolsa quieres invertir. No hay un ser humano bien vestido que te ofrezca una asesoría. Entonces, para la institución financiera esto representa menores gastos, tú te despachas solo. Así, si la empresa tiene 10 clientes o 10 mil clientes, el costo es el mismo porque todo se maneja a través de la plataforma”, mencionó.

Gerardo Obregón, fundador de la plataforma de crowdfunding, Prestadero, señaló que en el caso de la empresa el incremento de inversionistas fue gradual. “Tuvimos una caída de inversionistas por ahí de marzo o abril del año pasado, que fue el periodo más fuerte de la pandemia y después de eso se normalizó y a partir de agosto y diciembre tuvimos un muy buen crecimiento en el número de personas que llegaron a invertir. Nosotros le llamamos inversionistas activos, porque mucha gente se registra, pero al final no deposita dinero, y por lo tanto no invierte”, comentó el especialista a El Sol de México.

El directivo abunda que el cambio en el comportamiento de los inversionistas (sin importar su tamaño), no es resultado de que la pandemia esté controlada, sino de la reducción de la incertidumbre alrededor de este fenómeno.

“El factor que influyó más es que ya conocemos un poco más sobre el virus, meses después de que llegó. Al principio era un desconocimiento total, todo mundo estaba apanicado, nadie salía, no se sabía nada el potencial de la tasa de mortandad de la enfermedad, no sabíamos si iba a haber vacuna en tres años o más. En realidad, había mucha incertidumbre y desconocimiento. Ahorita hay más fallecimientos y contagios que al principio, pero hay más certidumbre, porque ya hay vacunas con una eficacia comprobada, ya se está repartiendo en los países, a pesar de que en realidad el status quo de casos y muertes es peor ahorita que el de antes, ya hay más confianza y eso ha ayudado a generar una recuperación económica generalizada”, dijo.

Como empresa especializada en créditos, Prestadero logró mantener bajo control su morosidad, que sólo creció 0.7 puntos porcentuales, debido a un agresivo programa de reestructura.

“Nuestro equipo de cobranzas se puso las pilas y pudo negociar muy bien con nuestros solicitantes, e inclusive aumentó la recuperación de carteras vencidas”, comentó Obregón.

Esto permitió a Prestadero generar la tasa de rendimiento más alta el año pasado desde su fundación en 2011.

“Los rendimientos en 2020 tenemos récord de rendimiento. Tenemos un rendimiento promedio de 22.31 por ciento. La de 2019 fue de 21.7, son definitivamente rendimientos históricos. Al comparar algunos otros años, en 2013, el rendimiento fue de 14.5 por ciento y en 2014 de 14.19 por ciento”, mencionó.

Obregón reconoció que la cartera de crédito de los últimos dos años todavía no se normaliza, pero los rendimientos tienen números más altos.

“Un dato que nos llama la atención es el de 2019, que ya pasaron todos los efectos de la pandemia, el rendimiento es de 21.9 por ciento, ya ahí esa cartera, que lleva más de un año, tiene más visibilidad”, comentó.

¿MI DINERO ESTÁ SEGURO?

Las aplicaciones para participar en los mercados bursátiles tienen diferentes modalidades para invertir, pero Tali Salomon advierte que para participar en estas actividades, más allá de pensar cuánto dinero se quiere ganar, hay que pensar cuánto se está dispuesto a perder.

La especialista señala que en la plataforma, para quienes todavía dudan de los resultados que pueden obtener, hay cuentas demo, que se construyen con dinero ficticio, y permite a los interesados simular inversiones para darse cuenta del riesgo que hay dentro de los mercados financieros.

Por otra parte, señaló, los pequeños inversionistas que no tienen conocimiento del mercado, no tienen que sufrir, pues existe la posibilidad de crear un portafolio copia de inversionistas como Warren Buffet, el multimillonario dueño del fondo de inversión Berkshire Hathaway, quien tiene una fortuna estimada en 89 mil 300 millones de dólares, según la lista de Bloomberg, o bien, la de Carl Icahn, otro especialista inversiones que tiene un patrimonio estimado en 22 mil 100 millones de dólares.

Tali Salomon añade que la mayor parte de los inversionistas nuevos que entraron a este tipo de plataformas son millennials, lo que abre la puerta a que esta generación “sea la más rica”.

Las nuevas generaciones están cambiando a los ejecutivos de cuenta por robots de inteligencia artificial para diseñar sus portafolios de inversión. De acuerdo con la plataforma estadounidense de comercio de acciones, TD Ameritrade, desde su aparición en 2008, los robots consejeros tomaron fuerza, debido a que son menos caros y más fáciles de utilizar.

Esta tendencia es particularmente especial entre los millennials. Según Vijay Raghavan, analista senior de la empresa de investigación de mercado Forrester, "el atractivo de los robots consejeros, especialmente para los inversionistas más jóvenes, es que la experiencia digital es mucho mejor que lo que ofrecen las empresas tradicionales", dijo.

CON UN OJO EN LAS CRIPTOMONEDAS

Otro mercado con crecimientos acelerados es el de las criptomonedas, donde el rey es el bitcoin, con un valor superior a 30 mil dólares por unidad.

“El tema de las criptomonedas trajo mucho interés de las nuevas generaciones sobre la descentralización del sistema financiero, entonces lo que se ve es un crecimiento en los usuarios”, dice Tali Salomon.

El estudio Índice global de usuarios de criptomonedas 2021, realizado por Binance Research, señala que en los últimos tres años, el número de usuarios globales de monedas virtuales creció 18.3 veces en todo el mundo, al pasar de 5.6 millones en 2017 a 101 millones de usuarios al cierre del tercer trimestre del año pasado.

Este es un mercado al que ya se quieren sumar los bancos centrales del mundo.

La semana pasada, Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) participó de forma virtual en un foro organizado por el ITAM, donde dijo que los bancos centrales y gobiernos del mundo deben avanzar ordenadamente hacia la emisión de una moneda digital, pues se corre el riesgo de que cada empresa cree una divisa y no se tengan los respaldos monetarios suficientes.

“Si cada uno empieza a crear su propia moneda, pues esto va a ser un verdadero desorden y el gran problema que existe es que se puede repetir la historia de que los respaldos empiecen a ser inadecuados”, comentó durante el foro Perspectivas empresariales fintech, organizado por el ITAM.

La creación de una moneda digital, según Carstens, debe de ser una decisión de cada país, respaldada por su banco central, aunque también puede contar con el apoyo de la banca comercial para facilitar este activo a toda la población.

Sin embargo, el reto inmediato es contar con la infraestructura adecuada para utilizar estas monedas de manera cotidiana y que el sistema financiero no presente problemas o corra el riesgo de colapsar.

Una encuesta del BIS, hecha entre bancos centrales de economías en desarrollo y otras desarrolladas, reveló que ocho de cada 10 instituciones están “investigando” sobre las monedas digitales, mientras que otros dijeron estar en pruebas pilotos para usar esta divisa en sus países.

Este estudio se hizo a inicios de 2020 y, de acuerdo con los participantes, es probable que en un lapso de tres a seis años ya esté en circulación una moneda digital en diversas naciones.

“El sistema financiero debe de ser como un árbol, mientras más fuertes sean sus raíces, mejor podrá responder ante choques económicos. Los grandes bancos estamos haciendo inversiones en esto, pero también hay temas de política por resolver”, concretó Carstens. Con información de Miguel Ángel Ensástigue

