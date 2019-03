Esta es la causa por la que Facebook falló

La red social Facebook informó que quedaron resueltos los problemas que ayer no permitieron a sus usuarios acceder a sus aplicaciones y servicios, por lo que sus sistemas s se están recuperando.

A través de su cuenta de Twitter, la red social de Mark Zuckerberg explicó que el problema se debió a un cambio en la configuración del servidor.

“Ayer, como resultado de un cambio en la configuración del servidor, muchas personas tuvieron problemas para acceder a nuestras aplicaciones y servicios. Ahora hemos resuelto los problemas y nuestros sistemas se están recuperando. Lamentamos los inconvenientes y apreciamos la paciencia de todos”, señaló.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) 14 de marzo de 2019

Así, en México y en muchas ciudades del mundo, cerca de las 10:00 horas los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp empezaron a presentar problemas para acceder a sus cuentas, entre ellos, hacer publicaciones o cargar las nuevas noticias de las redes.

La caída, a la que algunos expertos han llamado la más grande en la historia de Facebook, duró más de nueve horas; ya que, al menos en México, fue después de las 19:20 horas cuando el servicio se empezó a restablecer, mientras que Instagram a las 21:00 horas.

Dos altos ejecutivos de Facebook abandonan la compañía

La red social más usada del mundo, Facebook, anunció este jueves que abandonarán la compañía dos de sus ejecutivos de más alto nivel, el jefe de Producto, Chris Cox, y el responsable de WhatsApp (propiedad de Facebook), Chris Daniels.

En una carta pública dirigida a sus empleados, el consejero delegado y cofundador de la empresa, Mark Zuckerberg, reveló que tanto Cox como Daniels han decidido abandonar la firma después de 13 y 8 años trabajando en ella, respectivamente.

Cox fue uno de los primeros ingenieros de Facebook y se le considera muy cercano y amigo personal de Zuckerberg, mientras que Daniels llevaba menos de un año como vicepresidente para la aplicación de mensajería WhatsApp después de haber ejercido como jefe del proyecto Internet.org.

"Hace algunos años que Chris (Cox) me lleva comentando su deseo de hacer algo distinto. Es una de nuestras personas con mayor talento y sé que tiene el potencial para hacer lo que quiera", apuntó Zuckerberg en su misiva.

Sobre Daniels, indicó que es uno de "los pensadores empresariales más claros y con principios" que jamás ha conocido y que la "diversidad de retos con los que ha ayudado a la compañía resulta impresionante".

Estas dos bajas tienen lugar después de que la semana pasada, Zuckerberg prometiese una reconversión de la red social en una "plataforma de comunicaciones centrada en la privacidad" tomando como referente WhatsApp.