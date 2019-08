Falla en sistema de pagos afectó a 20 millones de usuarios: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estimo en 20 de millones de usuarios a los afectados por la caída en el sistema de pagos de tarjetas del fin de semana pasado.

Óscar Rosado, titular del organismo, dijo a El Sol de México que la cifra pudo ser mayor de haber sido un fin de semana de quincena o bien si hubiera pasado en unos días, con motivo al regreso a clases.

Asimismo, comentó que la falla pudo tener afectaciones de más de 3 mil 500 millones de pepas por operaciones que no se pudieron realizar en un lapso de varias horas.

El sábado pasado, usuarios en redes sociales denunciaron la caída del sistema en los terminales punto de venta del país administradas por la empresa Prosa. Incluso miles de comercios no pudieron aceptar pagos con tarjeta, sólo efectivo.

Llama a usuarios a revisar estados de cuenta

Al respecto, el titular de la Condusef hizo un llamado a los usuarios de tarjetas bancarias para revisar sus estados de cuenta, esto a 48 horas de que se rigistró una caída en los sistemas de pago.

A dos días del hecho, la Condusef emitió un comunicado en el que "informa a los usuarios sobre la importancia de revisar los saldos y movimientos en sus tarjetas de débito y crédito, para verificar que no hayan sufrido alguna anomalía".

Entre dichas anomalías, la dependencia señala pagos automáticos mal aplicados, pagos no acreditados en cajero automático o terminal punto de venta, depósitos no acreditados y cobros no reconocidos de comisiones.

Agregó que en el caso particular de cargos por pago de créditos domiciliados o cobros de algún servicio, los acreditados no deben tener afectación alguna o cobro de una comisión por pago tardío, toda vez que la imposibilidad de su pago derivó de un tercero, en este caso, de la empresa Prosa.

Prosa, que opera los sistemas de pagos de bancos como Banorte, HSBC, Invex, Santander y Scotiabank.

"En caso de que se presente algún problema, notifique a la brevedad a su institución financiera a fin de que solucione de inmediato", concluyó la Condusef.