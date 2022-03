Falla Pemex como proveedor de la 4T; desplazan a la empresa Edenred

Pemex TRI obtuvo una asignación directa de la SHCP para llenar el tanque de gasolina o diésel de los 71 mil 400 vehículos de las 42 dependencias del Gobierno Federal, una operación superior a los 5 mil 620 millones de pesos para este 2022, para hacerlo le retiró a la empresa Edenred, de Andrea Keller, la licitación que había ganado en 2020, pero el problema es que la petrolera del Estado no pudo crear un sistema que permita atender las necesidades de las unidades para uso oficial.

Te recomendamos: Protestan en municipio de Tabasco contra empresas de Pemex [Video]

Fuentes del sector señalan que hasta ahora la implementación del programa que debía implementar Pemex TRI sigue sin poder funcionar y para no suspender el suministro de combustible y mantener en operación a toda la flota federal se le otorgó una extensión del contrato al proveedor Edenred para el mes de enero, y ya tuvo que ser ampliado a febrero, marzo y ahora hasta el mes de abril.

Pemex no pudo suministrar las tarjetas para pago, además a que las pruebas que se han hecho para el sistema de autorización y pagos de los consumos no han funcionado y los controles operativos que proveía Edenred para el correcto control asignado a cada vehículo en particular simplemente no existen en la solución presentada por Pemex.





La historia de la licitación

En el 2020 la Secretaria de Hacienda recibió instrucción de la Presidencia de la República para consolidar la compra de diesel y gasolina para las 42 dependencias federales, incluidas las 22 secretarias de estado y demás organismos centrales de la administración pública en México. Los 71 mil 400 vehículos de estas 42 dependencias consumen 260 millones de litros de combustible anualmente, lo que se traduce en un monto anual de más de 5 mil 620 Millones de pesos.

En 2020, la SHCP llevó a cabo una licitación abierta en la que participaron los principales actores del sector de proveedores de combustible, entre ellos Toka de los hermanos Villanueva, Broxel de Gustavo Gutiérrez, Edenred de Andrea Keller, Sí Vale de Gerardo Yépez, Hidrosina de los hermanos Karam y Efectivale de Pedro De la Peña.

Finanzas Prevén aumento en las exportaciones petroleras





Edenred obtuvo el contrato para dar tarjetas Ticket Car a los más de 71 mil vehículos a nivel federal durante 2020 y 2021 y con ello dar acceso a las más de 14,500 estaciones de gasolina que existen a nivel nacional para poder cargar combustible en las gasolineras BP, Pemex, G500, Exxon, Total, Shell, Gulf, Oxxo Gas, Arco, Gulf y franquicias Pemex entre otras.

Datos obtenidos de Edenred muestran que las estaciones propias de Pemex surten apenas el 24% de los 5 mil 620 millones de pesos anuales consumidos y el restante 76% se consume entre las 14 marcas y franquicias restantes.

El 25 de noviembre de 2021, sin previo anuncio y ante la sorpresa de todos los participantes en el negocio de combustible en México, la Oficialía Mayor de la SHCP, a cargo de Thalía Concepción Lagunas adjudicó a Pemex, de Octavio Romero Oropeza, y de manera directa, sin licitación, la contratación consolidada del “Servicio de suministro de combustible para vehículos automotores terrestres en territorio nacional para el ejercicio fiscal 2022 por un monto anual de 5 mil 823 millones de pesos”.

Pemex TRI, de Jorge Luis Basaldúa Ramos, quien fungió como Director de Capital Humano de la CDMX en tiempos de Miguel Ángel Mancera; estaría a cargo de implementar el programa a partir del mes de enero pasado y con ello el servicio hasta entonces otorgado por Edenred quedaría suspendido. Thalía Lagunas, Oficial Mayor, no dio justificación o explicación alguna para otorgar la asignación directa, misma que contraviene la actual política de gobierno de no otorgar contrataciones directas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La asignación directa a Pemex deja fuera de la jugada a las 14 distintas marcas de gasolineras en el país, tanto nacionales como extranjeras, en donde se habría consumido en 2020 y 2021 el 76% del combustible utilizado por el gobierno federal y reafirmando así el monopolio de Pemex ahora en la proveeduría de gasolina y diesel.

Nota publicada en La Prensa