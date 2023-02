HBO Max aumentará su tarifa en México: ¿cuál será el nuevo precio del plan mensual?

Si eres suscriptor de HBO MAX debes saber que la plataforma de streaming subirá su tarifa y ahora habrá un nuevo precio para el plan mensual en México.

A través de sus redes sociales, HBO Max anunció que el ajuste de su precio para la mensualidad pasará de de 149 a 179 pesos, el cual se aplicará tanto para suscriptores nuevos como existentes.

We prepare for the price increase. $_$ pic.twitter.com/XpCje45Yua — HBOMAXNewsLA (@HBOMaxNewsLATAM) February 28, 2023

De acuerdo con la plataforma, dicho incremento tiene el objetivo de que la empresa pueda invertir aún más en una variedad de entretenimiento con nuevas propuestas para que la audiencia tenga una mejor oferta de contenidos.

Asimismo, explicó que las personas que se inscribieron con la promoción del 50% de descuento, mientras mantengan su suscripción, las condiciones sigue siendo las mismas y el descuento seguirá aplicándose sobre el precio vigente en ese momento.

¿Cuándo aumentará su tarifa HBO Max?

HBO Max aumentará su tarifa del plan mensual a partir del próximo 30 de marzo en todo México.

Cabe destacar que ésta es la primera vez que se incrementa el precio del plan mensual de HBO Max en nuestro país desde su lanzamiento en junio de 2021.

Así que prepara a tu bolsillo para que el próximo mes no te agarre de bajada este nuevo aumento y así puedas seguir disfrutando de la oferta de contenidos de la famosa plataforma de streaming.