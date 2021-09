Heru: el nuevo “contador” que ayuda a los trabajadores de las apps

Luego de trabajar cinco años para Uber, los emprendedores Stiven Rodríguez y Mateo Jaramillo fueron reparando poco a poco en la desprotección financiera y social en la que viven los jornaleros digitales.

A pesar de haberse convertido en un eslabón vital de la nueva normalidad, muchos de los repartidores y choferes digitales continúan viviendo con pocos recursos, trabajando de sol a sol y en general sin ningún sistema de apoyo que los respalde.

Cuando a este contexto se le suma la monserga de tener que hacer declaraciones mensuales ante el SAT, la situación alcanza niveles de crisis.

"Nosotros vemos una oportunidad súper interesante dentro del nicho de trabajadores independientes porque son personas que han estado históricamente desatendidas y que todavía necesitan diferentes herramientas", platican.

Heru, la plataforma que han creado, busca de una buena vez empezar a servir a los que hoy nos sirven a tantos.

Heru es una plataforma que se enfoca en aportar soluciones alrededor del pago puntual de impuestos, especialmente hecha para los conocidos como giga workers o jornaleros digitales; todos aquellos que prestan servicios o venden productos a través de plataformas tecnológicas como repartidores de Rappi, choferes de Uber, anfitriones de Airbnb, freelancers en Workana y comerciantes en Mercado Libre.

La plataforma ofrece cuatro soluciones: asistencia ante el SAT en la que se ayuda al no iniciado a darse de alta y estar al día en todo lo relacionado a su perfil fiscal; un generador automático de declaraciones mensuales y de aplicación de deducciones fiscales; asistencia para el pago de adeudos; y un generador de facturas en menos de 15 segundos.

Todo esto acompañado de un visualizador de la vida fiscal del trabajador con datos de registro, ingresos, gastos, declaraciones y facturas emitidas.

"Hay que admitir que el SAT ha venido haciendo un muy buen trabajo para poner plataformas y herramientas que facilitan la experiencia (del pago de impuestos) al usuario, pero de todas formas sigue siendo difícil.

"El simple hecho de conectarte al SAT es un dolor de cabeza. La gente no sabe exactamente cómo hacerlo y al mismo tiempo tiene miedo. Cuando tú le dices a un trabajador independiente que tiene que darse de alta para que pueda facturar, recibir dinero, lo primero que dicen es 'no, no quiero pagar impuestos, no quiero que el SAT, vea mis transacciones".

Según explican los socios, la necesidad de que una plataforma ofreciera este tipo soluciones nació derivada del marco legal mexicano, el cual a partir de junio del 2020 exige a los jornaleros digitales hacer una declaración de ingresos mensual.

La población de jornaleros digitales en México creció 42% durante la pandemia / Foto: Roberto Hernández

Esto genera procesos adicionales que requieren conocimiento no sólo a nivel técnico sino también contable para darse de alta ante el régimen fiscal correcto, estar al día con el RFC, y poder aplicar las deducciones correspondientes.

El que los jornaleros digitales no cumplan con esta disposición les trae severos impactos para su economía. Por ley el gobierno mexicano exige a las empresas tecnológicas retener el 36% de los ingresos de los trabajadores por concepto de impuestos versus el 10% que estos terminan pagando al realizar su declaración puntual.

"Todo esto implica que estén tocando tu bolsillo, estás perdiendo un 26% adicional de tus ingresos. Este es uno de los problemas más grandes que están teniendo los trabajadores en este momento. Heru es una solución 360 en la que desde acá pasas de no saber nada sobre qué es el SAT hasta el otro punto en que ya estás declarando mensualmente", explican.

Según explican Mateo y Stiven, la explosión del trabajo independiente a través de plataformas digitales está funcionado, ya sea como una válvula de escape para el desempleo, o como tendencia entre las generaciones más jóvenes que buscan la flexibilidad laboral. Realidad que se hizo patente durante la pandemia.

De acuerdo con datos compartidos por Heru, se estima que el 52% de la población en edad de trabajar en México está empleada de manera independiente, es decir sin una relación contractual con una empresa. De este grupo se desprende el cálculo que 14 millones de personas en este grupo trabajan como freelancers, en tanto que otros 4 millones serían jornaleros digitales y quienes trabajan de manera intermitente en plataformas digitales, ya sea para complementar los ingresos que perciben trabajando para un patrón o en sus tiempos libres.

Los emprendedores estiman que la población de jornaleros digitales en México habría crecido 42% durante el último año y medio de pandemia en medio de dos fenómenos: trabajadores que perdieron su empleo en industrias tradicionales que se sumaron a este mercado, y personas que ya estaban empleadas en plataformas digitales de movilidad u hospitalidad, como choferes y anfitriones, que migraron al sector de logística y reparto ante el confinamiento masivo.

"Una vez que estas personas prueban este modelo flexible que les permite estar acá y luego acá y ganar dinero así manejando su tiempo se dan cuenta de que es algo que se puede seguir haciendo con diferentes compañías y que siguen moviendo este modelo hacia adelante", dicen.

Asimismo, el crecimiento de esta población empleada ha incentivado a los gobiernos de todo el mundo a actualizarse en temas tributarios para comenzar a recabar data y cobrar impuestos a esta base de trabajadores.

"A raíz de todos estos cambios macroeconómicos los gobiernos están queriendo mantenerse al tanto y ejercer formas de cobrar impuestos a estas personas que tienen un ingreso de una forma diferente a través de plataformas tecnológicas.

"En México hay muchísima presión de hacerlo justamente porque fue de los primeros países en implementar la facturación electrónica, que es básicamente lo que permite tener un ojo sobre toda la transaccionalidad en el mercado. Cada vez hay mejores maneras para que el gobierno ejerza presión y haga que la gente tribute".

PIONEROS Y PEREGRINOS

Stiven y Mateo son unos veteranos de la gigaeconomía. Ambos fueron de los primeros talentos que Uber reclutó en América Latina para la expansión de la plataforma en Colombia y luego México.

Durante su paso por Uber les tocó iniciar las operaciones de al menos 17 ciudades latinoamericanas y ver cómo el equipo mexicano pasó de diez a más de 100 personas.

"Creo que fuimos muy afortunados en vivir toda esa experiencia de la primera ola de plataformas tecnológicas que llegaron a Latinoamérica y que fueron después las que impulsaron el desarrollo de otras plataformas tecnológicas ya locales como Rappi.

"Al principio los gobiernos no entendían el sistema de plataformas tecnológicas, muchos los consideraban ilegales, y ahora lo que nos dicen es que hay una oportunidad también porque son generadoras de empleo".

Al observar las carencias de los jornaleros digitales y con ganas de contar con algo propio, Stiven y Matero lanzaron Heru a inicios del 2020 como una plataforma que acercaba beneficios como planes de aseguramiento, crédito, planes telefónicos baratos, asesoría financiera y productos de declaración fiscal.

"Nos dimos cuenta de las necesidades que se estaban creando mientras el mercado iba madurando. Vimos la oportunidad de ponernos como eslabón entre la compañía tecnológica y la persona que presta el servicio precisamente porque estas plataformas tratan de evitar que haya una vinculación laboral", recuerdan.

En diciembre del 2020 la plataforma lanzó una ronda pre seed por 1.7 millones de dólares, en la cual participaron reconocidos fondos como Montain Nazca, Flourish Ventures, Magma Partners y Xtraordinary Venture Partners, los cuales han invertido en emprendimientos de renombre como Albo, Jüsto, Crehana, Urbvan o el unicornio Kavak.

"Nunca ha habido un mejor momento para una plataforma completa para giga workers trabajadores como Heru. El número de personas conectadas digitalmente que buscan trabajo y servicios se encuentran en un máximo histórico, al igual que el número de empresas que buscan involucrarse con ellas", dijo con motivo de la inversión Jaime Zunzunegui, socio directivo de Mountain Nazca y ex miembro de la junta del Grupo Financiero Actinver.

Según cuentan, dada la demanda que observaron específicamente en el último campo Mateo y Stiven decidieron enfocar a Heru en el área tributaria a inicios del 2021 y a partir de ahí el crecimiento ha sido exponencial.

Con menos de 400 usuarios al cierre del 2020 ahora la plataforma contabiliza 50 mil y espera que antes del final del 2022 estos lleguen a los 80 mil.

"El pivoteo de la plataforma fue por el crecimiento del tema de las declaraciones (fiscales), que es una necesidad real de los trabajadores y que ha sido empujado los el ente fiscal. Los beneficios eran nice to haves y nadie estaba presionando para ser comprados".

Los emprendedores explican que recientemente se ha observado un empuje a nivel mundial para que las distintas plataformas tecnológicas adquieran muchas mayores responsabilidades laborales para con los jornaleros digitales en lugares como Colombia, Estados Unidos, Australia o incluso México, donde se ha planteado la posibilidad de una regulación desde la Secretaría del Trabajo.

Foto: Roberto Hernández

Por ejemplo el Tribunal Supremo de Inglaterra dictaminó que Uber tenía que considerar a sus choferes como "trabajadores" desde el momento que se conectan a la plataforma, a lo cual la compañía respondió estableciendo un salario mínimo, vacaciones pagadas, seguro de vida, y plan de jubilación.

Para Stiven y Mateo, en el caso de que distintos gobiernos obliguen a las empresas de tecnología a reconocer a los independientes como trabajadores propios, lejos de verse afectado, Heru incluso se beneficiaría, pues las grandes compañías buscarían servicios externos que faciliten a la fuerza laboral el pago de impuestos.

Por ejemplo, Heru ya tiene alianzas con plataformas como Uber y Cornershop en las que sus asociados reciben un descuento de hasta el 90% para que comiencen a regularizar su situación tributaria.

"Las plataformas están prestando servicios y beneficios que los gobiernos y los trabajadores les están pidiendo, pero lo están haciendo a través de un intermediario donde una plataforma como Heru se encarga del tema porque toda esa gestión no está en el modelo de las empresas tecnológicas".

Según adelantan, dentro de los próximos dos meses Heru lanzará al mercado dos nuevos productos. El primero es una cuenta en la que todos los freelancers puedan recibir sus pagos sin tener que acudir a un banco para abrir una cuenta y el segundo es una línea de crédito para todos aquellos que tengan adeudos con el SAT pero no cuentan con liquidez.

De acuerdo con ellos, los dos productos nacen de las necesidad reales que tienen los trabajadores independientes, primero para acceder a una forma fácil para recibir sus pagos y también el poder recibir en adelanto sus ingresos ya ganados para que puedan estar al día con el SAT.

"Si eres fotógrafo y necesitas que te paguen de forma fácil puedes hacerlo a través de la app de Heru, (...) también hay muchas personas que nos han dicho 'sí, quiero ponerme al día con el SAT, pero no tengo el dinero en este momento'. Entonces nosotros podemos ayudarle".

Asimismo la plataforma está en vísperas de lanzar una nueva ronda de inversión cuyo monto aún mantienen en secreto, pero que –adelantan– será para la expansión de Heru en Colombia, Brasil y posiblemente el mercado hispano en Estados Unidos.

De esta manera es que Heru, a la par que busca la expansión regional, está haciendo más complejo su modelo de negocios al añadir servicios financieros con el campo tributario como punto de entrada.

"México es un mercado gigantesco y queremos hacerlo bien aquí antes de saltar a otros países, pero definitivamente con la siguiente ronda comenzaremos a ver a otros países. Hay muchas patas más que les puede le pueden salir al modelo pero tenemos que acotarlo, tenemos que ver en dónde generamos mucho más valor".

Para los emprendedores durante 2020 y 2021 la mayor parte de sus esfuerzos se han enfocado en el desarrollo del producto, y la infraestructura para soportar a la cantidad de personas "que sabemos que podemos llegar a tener en la plataforma".

En los próximos meses –dicen– el crecimiento y el levantamiento de capital ocuparán sus prioridades.

"Hemos experimentado semanas de crecimientos de hasta 2 mil personas nuevas y esto es algo imposible para un despacho contable. Ahí es donde nosotros hemos entrado muy bien en toda esa ecuación. Y bueno, creo que obviamente gran parte de nuestro éxito se obtiene por ahí.

"Básicamente queremos ser la solución financiera y de impuestos más completa para los trabajadores independientes de México y América Latina".

