Comer sano y natural también rockea

Fue en 2015 cuando Rodrigo Sánchez, la mitad creativa del exitoso grupo Rodrigo y Gabriela conoce a Fernanda Troyo, quien pronto se convertiría en su pareja y posteriormente en su socia como parte de un emprendimiento que esta vez no tendría que ver con música, sino con comida.

Y fue en la playa de Ixtapa donde decidieron comenzar a concretar esta idea, que para ambos ya tenía tiempo rondando en sus cabezas, como recuerda el propio Rodrigo en entrevista con El Sol de México:

“Fernanda ya había abierto una cooperativa en Zihuatanejo, que se llama La Casita Eco Vegana, con la que de alguna manera ya había sembrado una semilla en la gente acerca de este tipo de alimentación, así que decidimos abrir el restaurante un poco a ciegas, porque además yo estaba en medio de las giras con la banda”, recuerda.

Cuenta el músico que en 2020 ganó el Grammy en la categoría de Mejor álbum instrumental contemporáneo por el disco Mettavolution, que a él y Fernanda les tomó un año concretar el proyecto del restaurante, ya con el nombre de La Raíz de la Tierra, después de que él mismo pasara por un largo proceso personal:

“Al ser músico y haber tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo en los últimos 20 años, he visto mucho la evolución del veganismo en la cuestión restaurantera: Cómo ha sucedido y cómo se ha transformado en los últimos 10 años. Yo llevo 15 o 16 años de vegano, pero recuerdo que todavía hace 15 años, por ejemplo en París, era bien difícil ser vegano. En cambio ahora te sobran los lugares, porque se ha transformado mucho. Y entonces he probado mucho, he ido a cantidad de restaurantes en todos lados, y como que tenía muy clara la idea de lo que quería”, nos cuenta.

Foto: Cortesía La Raíz de la Tierra

Comida rica, pero más sana

En cuanto a la propuesta gastronómica de Rodrigo y Fernanda, el objetivo era hacer una transición para quienes piensan que la comida a base de plantas es algo poco atractivo:

“Empezamos haciendo comida con la que la gente se identificara: hamburguesas, tacos y hot dogs, pero un poco más saludables… Porque además, vegano no significa necesariamente saludable ¿no? Puedes comerte un pastel vegano que a lo mejor esté atascado de azúcar, pero a mí lo que me gusta es poder llegar a un lugar donde haya opciones, desde una hamburguesa vegana hasta un tazón de ensalada, o tener opciones sin gluten... Entonces, ese ha sido el reto: hacer algo que no sólo sea vegano, sino que también sepa rico y que tenga realmente un valor nutricional mayor”, asegura.

Por otro lado, y como habría que esperar, además de comida saludable también hay un ambiente muy musical en este sitio:

“El espacio tiene una pared llena de pósters de conciertos vintage, que van desde Ella Fitzgerald hasta Metallica, todos de hace muchos años. Entonces, como que tiene una mezcla de música, arte y gastronomía.

De hecho, en la sucursal de Ixtapa tienen también actividades culturales y toda la música que se escucha está previamente seleccionada por él mismo.

Gossip Silvio Rodríguez desvela joya que permaneció guardada tres décadas

Un platillo que destacar

La Raíz de la Tierra cuenta con dos menús: uno de desayunos y otro de cenas, de los que Rodrigo destaca sólo un platillo de cada uno:

“Para el desayuno me encantan los waffles sin gluten, porque saben a los waffles de toda la vida, pero no tienen nada de grasa, ni huevo y llevan muy poquito dulce, que no viene del azúcar refinada, sino del agave... No le piden nada a los otros waffles. Y para la cena, creo que podría destacar la orden de tacos que tiene de diferentes cosas: chorizo de betabel, pastor de soya y ejotes, hechos como si fueran de tripa, pero sin grasa y todo en tortillas de harina orgánica azul”.

Foto: Ebru Yildiz

Comer sano durante las giras

Rodrigo, quien le ha dado la vuelta al mundo con su banda, considera que la experiencia del veganismo se vive distinto en cada país. En Estados Unidos, que es donde se encuentra mientras tenemos esta charla, dice que logran sobrevivir gracias a los supermercados Whole Foods Market.

Cuenta que actualmente ya es más sencillo llevar una dieta de este tipo que antes, cuando comenzaba con el grupo:

“Ahora la verdad es que para el desayuno puedo encontrar mi agua de coco cien por ciento orgánica y mi jugo verde, además de fruta y avena o alguna leche vegetal, así que por la tarde, antes del show voy a esas tiendas, que además tienen comidas ya hechas o la opción de hacer tus propias ensaladas, y trato de hacerme mi comida; así es muy fácil”.

Cuenta que en 2018 abrieron una segunda sucursal, en la ciudad de Zihuatanejo, y que en ese momento notaron que la gente comenzó a recibir con mayor apertura este tipo de propuestas.

Gossip Chvrches: entre la luz y la obscuridad

LA TERCERA ES LA VENCIDA

Por último, en un viaje por San Miguel de Allende, y en medio de la pandemia, encontraron las condiciones para abrir una tercera sucursal de La Raíz de la Tierra.

Aún así, este emprendimiento todavía no es tan redituable para Rodrigo como lo ha sido la música, en donde tiene recorrido un camino mucho más largo:

“Llevamos ya muchos años de girar como músicos profesionales y hemos sido muy afortunados de tener una carrera muy rica en ese sentido, y eso es lo que me ha permitido hacer otros proyectos como este de La Raíz”.

Y reflexiona: “De todos modos, nunca nunca me volví músico por hacer precisamente negocio, sino porque realmente quería tocar la guitarra y tener la habilidad de expresar mis ideas y emociones a través del instrumento”.

En todo caso, lo que espera es correr con la misma suerte, ahora en la gastronomía, que es otro arte que también le apasiona:

Gossip Jungle: La banda del billón de streams (en estéreo)

“Básicamente, La Raíz es el lugar al que yo quisiera ir; una combinación de todas las cosas que he visto, y aunque en el día a día no voy a estar ahí, pues lo he hecho con todo el amor, para que la gente se sienta muy cómoda, porque el lugar no tiene nada de corporativo… Aunque es un negocio y se puede convertir en algo más si logramos abrir las sucursales que queremos abrir, pero no es mi gol (la parte del negocio)”.

Hablando de futuras sucursales, Rodrigo y su socia tienen la mirada puesta en la Ciudad de México y Morelia.

“Realmente queremos que se convierta en una franquicia, pero primero queremos tener unas cinco sucursales para redondear todo. Ya está todo hecho con la gente que nos ayuda a eso, pero queremos amarrarlo muy bien, para que después no se desvirtúe… Ojalá que a finales del 2022 ya estemos hablando de la apertura de la sucursal en la Ciudad de México”.

Así, mientras los socios de Rodrigo siguen trabajando en estos restaurantes artísticos y saludables, él se prepara para volver a los escenarios con Gabriela, para retomar la gira del disco Mettavolution, que quedó inconclusa a causa de la pandemia.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Cultura Street art seguirá pese a talibanes

Mundo Trabajan en vacunas que se guardan sin frío