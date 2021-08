Jungle: La banda del billón de streams (en estéreo)

El 12 de agosto se presentó el tercer disco de la banda Jungle, en una sala de cine de la muy popular plaza Picadilly, en el centro neurálgico de Londres.

El evento, que también fue transmitido a todo el mundo para sus seguidores, significa el arranque formal de las actividades promocionales de este disco, que incluye una serie de presentaciones en 2022, junto a Billie Eilish como comparsa.

Por ello platicamos con Josh Lloyd, mitad creativa de esta banda que ha logrado con este y sus dos discos anteriores un total de un billón de streams, además de un millón de discos vendidos y una nominación al prestigioso Mercury Prize.

Josh Lloyd comienza hablándonos de todo lo que conoce de México, en donde han estado ya en varias ocasiones:

“He estado mucho tiempo en la Ciudad de México, pero también en Holbox y he pasado una temporada en Tulúm, pero lo que tengo que hacer pronto es volver a Oaxaca. Y me encantaría visitar Baja California, porque nunca he ido y me han contado maravillas. De hecho conocí a mi novia en México, y ahora somos padres de una linda niña, así que gracias a México todo esto ha sucedido”, nos cuenta emocionado mientras agrega:

Trabajé en un restaurante mexicano aquí en Londres, y me tocaba hacer las margaritas, por lo que de cierta forma soy un experto en tequila. Amo a México, su cultura, su gente tan cálida y agradable, siempre me he sentido muy a gusto ahí y he recibido esa calidez especial siempre, junto con la amistad y la apertura a todo lo extranjero.

Pero además del amor que los integrantes de Jungle tienen por México, también queremos averiguar sobre su entorno, en la capital británica.

Vives cerca del famoso estudio The Townhouse, en Londres, que es una pieza de la historia musical de Inglaterra. ¿Cómo vives con eso?

Sí, había un restaurante hindú al lado del estudio, creo que ahora son departamentos… Lo frecuentaba con mi papá, porque él sabía que había una posibilidad de encontrarnos a algún músico… Ahí tuvimos la suerte de ver a algunos miembros de Blur y Oasis. Era un lugar muy concurrido, pero yo era muy joven, así que sólo los veía pasar de largo, aunque mi hermano sí fraternizó con algunos de ellos.

¿Sientes alguna especie de espíritu en particular al vivir tan cerca de ese lugar?

Esa parte de Londres se siente especial, porque es multicultural y tiene una energía muy creativa y abierta a todas las ideas y clases de personas, porque hay mucha música, cultura jamaiquina, ofertas de comida indu y de otras culturas. Tienes que ver las magníficas tiendas de ropa, toda extraordinariamente hecha a mano… Y bueno, sabes que si vives en un ambiente así, eventualmente formará parte de tu ADN.

Gossip Inhaler: No hay nada escrito (y menos para una banda nueva)

¿Qué piensas de haber crecido en ese lugar, rodeado de toda clase de música y ahora producirla tú mismo?

Me siento muy afortunado de grabar música como la quiero escuchar. Además, como fan, siempre he escuchado música de todas partes.

En el primer disco de JUNGLE decían que cada canción es un lugar y un tiempo, ¿con el nuevo disco ocurre lo mismo?

Creo que esta producción gira alrededor de captar la energía del momento y encapsularla. Con suerte, cada canción se siente muy diferente a su concepción, pero además no creo que se relacionan visualmente, sino por emociones… Eso fue lo que tratamos de hacer musicalmente.

¿Es como hacer una banda sonora en tu cabeza?

Mmm… ¡Sí! Así lo puedo describir. Todo lo que hago es lograr soundtracks en mi cabeza y luego los completo al hacer y producir la música.

Formada en 2013, Jungle es la dupla de dos productores: Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, quienes editaron su primer disco homónimo un año después para ser considerados como una revelación. Amigos desde niños, ahora son conocidos por colaborar con diversos cantantes y por hacerse acompañar de una troupe de bailarines, artistas conceptuales, coreógrafos y demás artistas provenientes de Londres.

¿Cómo le hicieron para superar la crisis de la pandemia y el aislamiento?

Realmente hemos tenido mucha suerte, ya que mucha gente ha tenido peores experiencias; algunos realmente han sufrido terriblemente. Pero la pandemia fue un buen momento para repensar toda nuestra vida, hacer un pequeño paréntesis para aprender lo que vale y así crecer emocionalmente en los últimos 8 meses, algo que tal vez no hubiéramos logrado si hubiéramos invertido ese tiempo en hacer el disco y regresar a las giras… Creo que fue bueno para nosotros; ese tipo de experiencias te pueden rediseñar como ser humano. Al final resultamos más seguros y creo eso se refleja en el disco… Solo por tener ese paréntesis, ese espacio mental, significa que otras partes de tu cerebro pueden dedicarse a desarrollar otras ideas, otras formas de ver el mundo.

¿Qué piensas de la escena del jazz que en los últimos años ha crecido exponencialmente en Londres?

Soy fan del baterista Moses Boyd… Creo que soy afortunado de vivir en esta zona, pero también me gustan músicos como Kamasi Washington o Thundercat, que ya son miembros del mainstream, así que no es sólo Inglaterra, ya que creo que hay una fuerte y apasionada corriente de reales ejecutantes haciendo excelente música, después de que vivimos en una era de música artificial, hiperdigital y tecnificada, y entonces olvidas que los instrumentos son tocados por personas que impactan realmente en tu cuerpo por la forma de tocar.

Eso sucede cuando escuchas ritmos latinos, hechos por mexicanos o centroamericanos, es un sonido tangible. Es por ello que esta escena musical es una revelación, porque nuestra generación adora la técnica, ver a alguien hacerlo con sus manos de la mejor forma y lograr algo único lo hace increíble, y de alguna forma lo intentamos hacer nosotros ahora en este disco, aunque me encantaría ser tan bueno como la música de la que hablamos, pero instrumentalmente no creo ser tan técnico.

Foto: Cortesía @Filmawi

Gossip Hace 48 años nació el hip-hop

¿Cómo ha sido producir su tercer disco, que casi siempre es muy importante para cualquier banda?

Creo que estás en lo correcto sobre el tercer disco de una banda. Siento que se trata de tener la energía y la pasión de componer canciones constantemente y de adorar el proceso de grabarlas, además de tratar con nuevas ideas, comprar nuevos instrumentos y sentirte inspirado por nuevos músicos, además de lograr inspirarte de cosas que antes no te importaban para nada… Todo es parte de tu proceso de aprendizaje; yo creo que cuando pierdes el hambre sobre todo eso y no quieres aprender nada, entonces tal vez es el tiempo de colgar la guitarra… Pero nosotros somos muy jóvenes, así que falta un rato.

Con Loving in Stereo, su tercer disco, JUNGLE incorpora estilos desde el hip-hop hasta el jazz o el lounge, como en sus anteriores discos, pero ahora también mantienen colaboraciones con el rapero Bas, la cantante Priya Ragu y su viejo amigo Inflo.

¿Cómo manejan el proceso creativo en la banda, no hay peleas cuando hay que tomar ciertas decisiones?

Pasa mucho, porque Jungle es una banda que se define por la diversidad de su sonido, que no es producto de una sola persona, y creo que eso resulta positivo. Cuando nos dividimos en opiniones, la mejor solución es hacer algo mixto, algo que involucre las dos visiones y así crear algo único utilizando esa tensión. Por eso creo que en primera instancia Jungle puede sonar solo divertido, pero siempre existe algo más allá, un lado oscuro y eso es el reflejo de que somos dos personas que no somos perfectas, y que igual que en la sociedad, todo está bien en la superficie, pero existe algo profundo que significa dolor y sufrimiento; la discriminacion y el fanatismo conviviendo con la otra parte feliz.

Decías que te convertiste en padre recientemente, lo cual es increíble, porque eso sí te cambia la vida, ¿no?

¡Hace sólo unas semanas! Ella es hermosa y está muy sana, lo cual es increíble para nosotros, así que no puedo pedir más. Mi hija me da otro propósito, ya que tengo que construirle una vida y he pensado que lo que hago será su legado, ya que algún día escuchara mi música y le podrá gustar, o apenarse de ella, ¡pero eso lo sabremos hasta entonces! (ríe)

Al platicar con Josh me encuentro con un músico que no sólo toma del ambiente musical inglés actual, sino que procesa su amplio espectro de gustos que van desde el jazz contemporáneo hasta los más oscuros grupos alemanes del krautrock, pasando por la más exitosa (comercialmente) escuela de música clásica contemporánea.

Planean hacer una serie de presentaciones de este disco en septiembre, ¿qué tan controladas serán?

Sí, si tenemos suerte de poder pasar los controles gubernamentales para el mes de septiembre, y espero en verdad que podamos realizar conciertos seguros en el futuro, especialmente en México, porque siempre nos hemos divertido muchísimo allá, desde nuestro primer concierto en León, donde no esperábamos gran recepción, pero fue algo increíble, nos enloqueció como ningún lugar en el mundo. Por eso regresamos luego a Acapulco y hemos tocado varias veces en la Ciudad de México… Siempre es un lugar muy especial para nosotros.

Gossip Mariana Montenegro: Del pop a la pista de baile

King Crimson también dice eso del público de México

Amo a King Crimson, y en especial ese disco grabado en México (Meltdown).

¿Entonces te gusta el rock progresivo?

¡Claro! ¿Conoces Aphrodite Child’s (el grupo griego formado por Vangelis y Demis Roussos)? Soy superfan. Ayer escuché varias veces The Four Horsemen. Me los encontré una vez en la televisión y dije: Wow, ¿qué es esto? Y me adentre al progresivo por ahí… Crecí escuchando krautrock, como CAN, Neu! Y adoro a The Who, uno de mis discos preferidos es Who's Next. Tengo una obsesión por Baba O´Riley. Y Pink Floyd es mi grupo preferido por las letras de The Dark Side Of The Moon, una forma muy especial de la desesperación típica inglesa, para mí no hay mejor forma de sufrir que a la perfecta forma inglesa.

¿Has procesado conscientemente tus gustos en tu música?

Creo que naturalmente toda influencia se integra de alguna forma, porque escuchamos tanta música en tan diversas maneras que todo tiene que irse al inconsciente. Ahora que lo mencionas, en el primer disco sí encuentras influencias directas del krautrock y en el segundo tenemos música disco y ahora influencia del rock, ya que crecimos escuchando a Rage Against The Machine y Queens of Stone Age… Pero también tenemos influencias del hip-hop, como J Dilla y después Madlib, que cualquier disco que hacen es nuestro favorito.

Siempre hay alguien inesperado en algún lado influenciando nuestra música.

Regresemos al nuevo disco, Loving in Stereo, ¿qué sorpresas escucharán sus seguidores?

Hay nuevas voces de algunos amigos con las que hemos trabajado muy naturalmente, ya que las canciones son sobre nosotros pero también sobre cualquiera de nuestros amigos.

Creo que nuestro sonido se ha convertido en algo muy cinemático a través de los años, así que espero que encuentren algo nuevo y fascinante en este álbum.

¿Y de dónde salió el título del disco? ¿No aman también lo monoaural?

(Risas) Claro, uno de mis discos preferidos, que es Pet Sounds de The Beach Boys, está en mono, al igual que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band… Pero volviendo a Loving in Stereo, fue uno de los primeros temas que Josh y yo escribimos juntos para este álbum y que creo que tiene una energía juvenil muy especial.

Antes de despedirnos, Josh nos cuenta que si pudieran elegir a un director de cine para musicalizar algún trabajo, sería Quentin Tarantino o Wes Anderson:

“Soy muy fan de los western y por eso escogería a Tarantino, pero también una opción obvia sería Christopher Nolan… Y me gustaría trabajar también en documentales para contar otras historias”, nos cuenta, mientras subraya que realmente les gustaría regresar a México en 2022, si el proceso de viajar es más seguro y si las cosas están mejor en est parte del mundo, ya que nuestro país es “definitivamente una prioridad para JUNGLE”.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Ecología Hibernar solucionaría la crisis climática

Mundo La vuelta al mundo… en un avión ultraligero