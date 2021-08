Inhaler: No hay nada escrito (y menos para una banda nueva)

Desde 2018 esta banda de rock originaria de Dublín, Irlanda, comenzó a preparar el camino para su primer disco con el lanzamiento de varios sencillos que se dieron a conocer sobre todo entre 2019 y 2020.

Ya son siete sencillos los que ha dado a conocer la formación integrada por el vocalista y guitarrista Elijah Hewson, el bajista Robert Keating, el guitarrista Josh Jenkinson y el baterista Ryan McMahon, como antesala al lanzamiento de su disco debut, It Won't Always Be Like This, del cual hablamos precisamente con los primeros tres.

Grabaron su primer disco a la distancia, ¿cómo fue trabajar de esa forma y prescindir del contacto humano?

Elijah Hewson: Es vital como banda estar juntos físicamente, pero fuimos muy estrictos durante el confinamiento y tuvimos que encontrar formas de estar conectados y de enviarnos la música e ideas por internet. Usualmente nos gusta tocar nuestras nuevas canciones en vivo, con gente, para ver su reacción, pero no pudimos hacerlo ahora, así que tuvimos que confiar en nuestros instintos para escribirlas y grabarlas... Tuvimos que confiar más en nosotros al no tener un público.

Aunque también es importante escuchar a los demás instrumentos, de eso se trata estar en un ensamble.

Elijah: Es cierto lo que dices. Antes del encierro ya habíamos viajado tanto juntos, que nos conocíamos muy bien... Ahora que nos hemos ido a vivir cada uno con nuestras familias y estamos separados, puedes caminar casi dos kilómetros por Irlanda y no ver a nadie, ni siquiera encontrarte a tus vecinos en la calle… Ha sido muy difícil e incluso al principio pensé: ¿Alguna vez volveremos a tocar frente a un público? ¿Será posible regresar a la vida normal?

Aprovecho los ladridos del perro de Robert, para preguntarle el nombre de la mascota, que resulta llamarse Stella McCartney.

Robert, ya que estás tocando en esta banda con tus cuates de toda la vida, ¿qué es más importante: ser músico en una banda o la amistad?

Robert Keating: Creo que es más importante ser amigo, aunque lo que nos hizo amigos fue la música… Creo que la amistad beneficia a la música en tantas formas, que no puedes explicar que seamos amigos por tanto tiempo, pero eso nos ayuda a todos como miembros de la banda en todo lo que hacemos.

Hacer música con amigos es como hacer magia, ¿no lo crees Josh?

Josh Jenkinson: ¡Sí, lo creo al 100 por ciento! En una situación normal, cuando viajas quieres hacerlo con tus amigos, pero hacerlo con tus amigos-músicos es aún más divertido. Además, el equipo de las giras se ha convertido en parte de la familia y entonces agrandamos el círculo de relaciones… Me siento muy bendecido por eso.

Aunque también debe haber peleas, ¿no?

Todos: ¡Sí… Por supuesto!

Elijah: Eso pasa mucho. Cuando grabamos el disco hubo mucha presión, sobre todo en ese periodo en el que no nos habíamos visto por mucho tiempo. Ensayamos como si hubieran pasado 5 años y también socializamos un poco, y eso provocó momentos muy intensos, como amigos y como músicos. Además, si no nos pelearamos tampoco seríamos cuates realmente, ¿no crees?

Este grupo de jóvenes músicos se conocen desde la secundaria y formaron esta banda que, como es común en Inglaterra, editaron varios sencillos antes de grabar este disco con éxitos como “Ice cream sundae” o “We have to move on” y fue coincidentemente con la pandemia que decidieron grabar las cinco canciones nuevas que se integraron al disco It Won’t Always Be Like This.

¿Cómo fue trabajar en el estudio con el productor Antony Genn?

Elijah: Fue increíble, como otro miembro de la banda. Desde el principio fue una decisión segura trabajar nuevamente con él. Por ejemplo, cuando hicimos el sencillo “Ice cream sunday” nos pidió que lo grabaramos en el estudio, como un grupo de cuates que se reúnen para un palomazo. Apreciamos mucho su energía y sus historias sobre la época dorada y con quien ha trabajado en el pop britanico, como Joe Strummer y varios más. Tenemos una relación muy cercana, y es por ello que no pude imaginar hacer el disco con alguien más.

Robert: Antony ha hecho posible más de la mitad del disco, gracias a su talento de juntar todo en un producto final. No es sólo nuestro productor, sino también un gran amigo.

Elijah: Sí, hemos trabajado muy duro para este disco y para nosotros es como una gran declaración de principios, algo lleno de emoción y energía… Es como si llegaramos a una fiesta pateando la puerta para hacernos escuchar por primera vez, así de importante es para nosotros.

Como resulta usual ahora, la entrevista se hace por Zoom y cada uno de ellos escoge el ambiente personal que quiere mostrar de fondo. Josh está en su sala, donde tiene un enorme póster del disco Let It Be, de The Beatles, y Elijah platica en su estudio, con un póster del disco Heroes, de David Bowie y un afiche de una gira de los Rolling Stones.

Veo que tienen por ahí pósters de David Bowie, The Rolling Stones y The Beatles. ¿Qué sienten de tener todos esos ejemplos de inmenso bagaje cultural y musical?

Elijah: Creo que puede ser confuso algunas veces, porque inmersos en la historia musical lo que tratamos de hacer es encontrar nuestra propia voz, nuestra personalidad sonido, además de encontrar nuestra forma de tocar y compartir la música, pero además creo que estamos en el momento preciso en el que una banda puede terminar por la pandemia, y eso cambia tu perspectiva... Y es que cuando iniciamos, formamos una banda para no tener que crecer… Dejamos la escuela y nos fuimos de gira, pero eso ha cambiado ahora con la pandemia, porque nos ha forzado a ver la realidad como adultos. Ese ha sido el mayor crecimiento como personas que hemos afrontado, porque ha sido difícil el ambiente, por la situación mundial del encierro, más para jóvenes como nosotros, que habíamos escogido una forma de vida que ya no es posible, por lo menos ahora.

Y esa fue quizá la lección que nos dejó esta charla: que incluso alguien como Elijah, que es heredero de uno de los legados más gigantescos del rock, asegure que, aunque lo tengas todo, lo puedes perder también en un instante y peor aún: a una edad en la que aún no has comenzado a lograr tus sueños más acariciados.

¿Cómo se hizo la portada de este disco, en la que aparecen ustedes cuatro a partes iguales?

Robert: Fue un poco como en nuestro primer EP: Una foto de todos nosotros, para presentarnos, como muchas bandas lo han hecho. Tomamos muchas fotos mientras estábamos grabando en Londres y las imprimimos todas en unos tablones gigantes para marcarlas con plumones y jugar un poco con nuestra imagen... ¡Y eso duró 3 días completos! Le dedicamos mucho tiempo a escoger la portada, porque es una parte importante de nuestra música, ya que también somos parte de esta historia como personas con caras y ojos, como todos.

¿Alguna referencia a bandas como The Who o The Rolling Stones que también elegían el rojo y el azul para denotar su nacionalidad?

Elijah: Lo último que queríamos era poner alguna referencia a banderas. Creo que muchos países han escogido esos colores porque representan tal vez opuestos, el azul tal vez significa justicia y libertad, y el rojo es más como pasión.

Robert: ¡Aunque también tiene que ver con los colores de Jedi contra los Sith!

Elijah: No es necesariamente el color, sino el contraste y lo que te llama la atención cuando estás en la tienda de discos y te atrae la portada. Yo busco algo atractivo cuando entro a comprar discos y creo que hacer algo sencillo era muy importante por las muchas capas de música que tiene este disco.

Robert, ¿eres fan de Star Wars?

Robert: ¡Claro, pero creo que Josh lo es mil veces más!

Josh, ¿qué piensas de la nueva saga de StarWars o de The Mandalorian?

Josh: The Mandalorian parece algo que tenemos que ver todos, pero no me hagas hablar de la nueva saga, porque no creo que pueda hablar muy bien de ellas… Aunque definitivamente The Mandalorian ha resultado una gran experiencia como fan…

¿Qué esperas sobre la nueva serie alrededor de Obi-Wan?

Josh: Estoy desesperado por verla…

Robert: Seguro seremos otra vez como niños y pelearemos con sables de luz imaginariamente cuando la veamos.

Elijah: ¿Con Ewan McGregor? Oh… Seguro será fantástica… Deberíamos escribir música para ella.

Y si pudieran elegir a un director inglés para musicalizar su proyecto, ¿quién sería?

Robert: ¡Buena pregunta!

Josh: Difícil responderla...

Elijah: No debería ser cualquier director; deberíamos pensar bien la respuesta ... ¡Michael Bay!

Robert: ¡Ni lo sueñes! (todos ríen)

Elijah: ¡O alguien como David Lynch!

Robert: Tal vez sea perfecto un nuevo director que trate nuevas ideas, uno joven que trate de una forma diferente un proyecto cinematográfico. Sería cool también trabajar con alguien mayor, como Spielberg, pero creo tendría que ver con la película en sí… Encontrar una historia que nos quede perfecta a nosotros como banda… Podría ser la próxima de StarWars.

Aparentemente desencantados cuando nos avisan que la entrevista debe concluir, Josh, Robert y Elijah agradecen por esta charla en la que compartieron lo que se siente ser joven y sin la certeza de llegar a cumplir tus sueños en estos tiempos apocalípticos.

