IMSS sí puede tomar recursos de las Afores: Amafore

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sí puede tomar los ahorros de un trabajador, pero debe devolverlos en caso de que exista un reclamo de los beneficiarios.

“No prescribe el ahorro, la ley es muy clara, la ley dice que el ahorro es imprescriptible. Eso quiere decir que siempre el trabajador o sus beneficiarios pueden reclamar esa cuenta”, destacó el directivo.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Feria de las Afores 2023, Zamarripa añadió que los recursos de las cuentas individuales pueden reclamarse incluso después de 10 años.

“Si una persona no retira su dinero, pero luego decide reclamarlo, aún tiene el derecho a recibirlo, porque el dinero sigue siendo suyo, el derecho no prescribe a favor de nadie. Si el IMSS ejerce esa vía (tomar los recursos), no importa, el trabajador sigue teniendo el derecho a retirar su dinero”, puntualizó el presidente de la Amafore.





De acuerdo con el artículo 302 de la Ley del IMSS, cuando una persona fallece y tiene una cuenta en Afore, los recursos que se tienen en la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) se entregan a los beneficiarios.





Sin embargo, si el IMSS detecta una cuenta inactiva y que no se han reclamado los recursos, debe verificar si la persona falleció para poder disponer de tales ahorros.





“Tanto el regulador como los institutos hemos respetado ese derecho a largo plazo; en ese sentido estamos protegiendo los recursos de los trabajadores”, agregó por su parte Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los directivos enfatizaron que sin importar la situación, los ahorros de las personas están protegidos. No obstante, recordaron que también debe existir una cultura preventiva en cada cuenta con el fin de designar beneficiarios de los recursos en caso de fallecimiento, por ejemplo.