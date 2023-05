Incendio en Deer Park es en planta industrial de Shell, aclara Pemex

Un incendio ocurrió este viernes en las inmediaciones de la refinería Deer Park, en Houston, pero Pemex negó que sus instalaciones hayan sido afectadas.

La cadena ABC 13, de la ciudad texana, transmitió imágenes del incendio que ocurre en el área en las que observan altas columnas de humo negro.

DEER PARK FIRE: Large clouds of black smoke fill the sky after an explosion at PEMEX industrial plant at 5900 SH-225 in Deer Park. #deerparkfire #deerpark



Al respecto, la petrolera mexicana negó que el incidente sea en la refinería que adquirió el año pasado.

“El incendio no es de Pemex Deer Park, sino en la planta petroquímica adyacente de Shell; sin embargo Pemex y Shell colaboran para extinguir el fuego”, respondió la empresa productiva del Estado a El Sol de México.

Ed González, sheriff del condado de Harris, publicó en su cuenta de Twitter que, con base en información preliminar, el incendio pudo originarse por una explosión en la planta industrial.

Por su parte, KHOU-TV en Houston informó que dos personas sufrieron heridas por el incendio y que todos los empleados han sido evacuados de la planta.